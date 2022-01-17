Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/satirla-yaraladigi-kisinin-telefon-cuzdan-ve-kullandigi-araci-gasp-etti--1052831602.html
Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
İzmir’in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kullanmış olduğu aracı gasp eden şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:59+0300
2022-01-18T00:01+0300
satır
türkiye
izmir
gasp
cüzdan
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052831577_0:1:720:406_1920x0_80_0_0_12bc8ecda698240a90f1806e704fd872.jpg
Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, adrese intikal etti. Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.’ya ulaşan ekipler, F.A.’nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.’yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.’ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., ‘bıçakla kasten yaralama, ‘oto hırsızlığı’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052831577_90:0:631:406_1920x0_80_0_0_6dcbc6eb04fefafb9977897099ab7710.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
satır, izmir, gasp, cüzdan, araç

Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti

23:59 17.01.2022 (güncellendi: 00:01 18.01.2022)
© İHA-AW519552Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA-AW519552
Abone ol
İzmir’in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kullanmış olduğu aracı gasp eden şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, adrese intikal etti. Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.’ya ulaşan ekipler, F.A.’nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.
Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.’yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı.
Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.’ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., ‘bıçakla kasten yaralama, ‘oto hırsızlığı’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
00:43Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
00:41Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman
00:40Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
00:29Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
00:28İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
00:11Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti
00:07Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
DünSatırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
DünEstonya Savunma Bakanlığı: 5 bine kadar NATO askerini barındırmaya hazırız
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı
DünMalatya’da bir kişi şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu
DünŞırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı
Dünİspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
DünMigros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
DünABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
DünÇin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Dünİngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
DünKastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
DünMüslümanlara 'soykırım çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı