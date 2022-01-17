https://tr.sputniknews.com/20220117/satirla-yaraladigi-kisinin-telefon-cuzdan-ve-kullandigi-araci-gasp-etti--1052831602.html

Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti

Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kullanmış olduğu aracı gasp eden şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:59+0300

2022-01-17T23:59+0300

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satır

türkiye

izmir

gasp

cüzdan

araç

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Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, adrese intikal etti. Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.’ya ulaşan ekipler, F.A.’nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı.Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.’yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.’ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., ‘bıçakla kasten yaralama, ‘oto hırsızlığı’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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satır, izmir, gasp, cüzdan, araç