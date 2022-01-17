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https://tr.sputniknews.com/20220117/sezen-aksunun-hz-adem-ve-hz-havva-ile-ilgili-sarki-sozleri-gundem-oldu-1052814769.html
Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu
Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T15:41+0300
2022-01-17T15:42+0300
sezen aksu
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Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Modanız geçti" diyerek sitem etti.Diyanet-Sen: Kimsenin haddi değildir, suç duyurusunda bulunacağızDiyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ise sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirterek Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı:Ankara'da bir grup avukattan suç duyurusuAnkara’da bir grup avukat ve vatandaş ise Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.‘Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine yönelik suç duyurusunda bulunan avukatlar, sanatçının bu ifadelerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'yı toplumda itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve bu söylemin İslam dinine inanan vatandaşlar üzerinde haklı bir öfke uyandırdığını belirtti.Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Cübbeli Ahmet Hoca: Bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık...'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Sezen Aksu'ya tepki gösterdi:Mustafa Sandal'dan destek: Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdırTepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.Sandal'ın ardından Seda Sayan ve Demet Akalın da konuyla ilgili bir paylaşımlarda bulundu.Sayan ve Akalın, "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır" mesajını paylaştı.
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Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu

15:41 17.01.2022 (güncellendi: 15:42 17.01.2022)
© Instagram/Sezen AksuSezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Instagram/Sezen Aksu
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Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik oldu. Mustafa Sandal ve Seda Sayan, ünlü şarkıcıya destek çıkarken, Diyanet-Sen tepki gösterdi. Ankara'da bir grup avukat ise suç duyurusunda bulundu.
Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.
Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Modanız geçti" diyerek sitem etti.

Diyanet-Sen: Kimsenin haddi değildir, suç duyurusunda bulunacağız

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ise sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirterek Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı:
“Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan ‘cahil’ yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır. Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dileminizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz.”

Ankara'da bir grup avukattan suç duyurusu

Ankara’da bir grup avukat ve vatandaş ise Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.
‘Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine yönelik suç duyurusunda bulunan avukatlar, sanatçının bu ifadelerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'yı toplumda itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve bu söylemin İslam dinine inanan vatandaşlar üzerinde haklı bir öfke uyandırdığını belirtti.
Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Şüpheli, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam Peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık bir şekilde dini toplumda saygınlığını aşağılayacak şekilde ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı itibarsızlaştırmayı hedeflemiştir. Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişinin şüpheliye karşı ifade ettiği gibi kamuoyunda ve basın yayın organlarında şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. TCK'nın 216/3 ve 218'inci maddeleri mucibince tecziyelerine karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına, evvelemirde TCK 54 ve 55'inci maddeleri ve CMK 123 mucibince eşya ve kazanç müsaderesine, ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesini talep ediyoruz.”

Cübbeli Ahmet Hoca: Bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık...

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Sezen Aksu'ya tepki gösterdi:
"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: ‘Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti’ buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir."

Mustafa Sandal'dan destek: Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır

Tepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.
Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.
Sandal'ın ardından Seda Sayan ve Demet Akalın da konuyla ilgili bir paylaşımlarda bulundu.
Sayan ve Akalın, "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır" mesajını paylaştı.
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