https://tr.sputniknews.com/20220117/sezen-aksunun-hz-adem-ve-hz-havva-ile-ilgili-sarki-sozleri-gundem-oldu-1052814769.html

Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu

Sezen Aksu'nun 'Hz. Adem ve Hz. Havva' ile ilgili şarkı sözleri gündem oldu

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T15:41+0300

2022-01-17T15:41+0300

2022-01-17T15:42+0300

sezen aksu

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Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Modanız geçti" diyerek sitem etti.Diyanet-Sen: Kimsenin haddi değildir, suç duyurusunda bulunacağızDiyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ise sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirterek Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı:Ankara'da bir grup avukattan suç duyurusuAnkara’da bir grup avukat ve vatandaş ise Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.‘Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine yönelik suç duyurusunda bulunan avukatlar, sanatçının bu ifadelerinde Hz. Adem ve Hz. Havva'yı toplumda itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini ve bu söylemin İslam dinine inanan vatandaşlar üzerinde haklı bir öfke uyandırdığını belirtti.Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Cübbeli Ahmet Hoca: Bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık...'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Sezen Aksu'ya tepki gösterdi:Mustafa Sandal'dan destek: Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdırTepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.Sandal'ın ardından Seda Sayan ve Demet Akalın da konuyla ilgili bir paylaşımlarda bulundu.Sayan ve Akalın, "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır" mesajını paylaştı.

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sezen aksu