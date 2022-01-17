https://tr.sputniknews.com/20220117/sinir-disi-edilen-djokovic-avustralyaya-3-yil-giremeyecek--1052799810.html
Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T09:15+0300
2022-01-17T09:15+0300
2022-01-17T09:17+0300
spor
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
vize
tenis
sınırdışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052799887_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_3c9b39f0d5415ed91d905baa9b679a6f.jpg
Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası kapsamında bakanlık yetkilerini kullanarak Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini iptal etme kararı aynı zamanda 'belirli koşullar dışında' Sırp raketin gelecek üç yıl boyunca Avustralya'ya dönmesinin yasak olduğu anlamına geliyor. Avustralya Federal Mahkemesi'nin, Bakan Hawke'nin kararını onaylamasının ardından tek erkeklerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın geçen yılki şampiyonu olarak unvanını koruma şansını kaybeden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, dün gece ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını cevaplayarak, Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermedi ancak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi. İçişleri Bakanı Karen Andrews da Djokovic'in gelecekte 'zorlayıcı bir nedeni' olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın 'tamamen varsayım' olduğunu kaydetti. Karara yönelik uluslararası tepkinin farkında olduğunu ancak doğru kararın verildiğine inandığını söyleyen Andrews, "Avustralya'ya gelmeye çalışanların yürürlükteki kanunlarına uymaları gerekir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/djokovic-avustralyadan-ayrildi-1052787220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052799887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_065138206205e2723d68c805fdb57eb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, vize, tenis, sınırdışı
Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek
09:15 17.01.2022 (güncellendi: 09:17 17.01.2022)
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Djokovic’in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellenmiş durumda.
Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası kapsamında bakanlık yetkilerini kullanarak Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini iptal etme kararı aynı zamanda 'belirli koşullar dışında' Sırp raketin gelecek üç yıl boyunca Avustralya'ya dönmesinin yasak olduğu anlamına geliyor.
Avustralya Federal Mahkemesi'nin, Bakan Hawke'nin kararını onaylamasının ardından tek erkeklerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın geçen yılki şampiyonu olarak unvanını koruma şansını kaybeden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, dün gece ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını cevaplayarak, Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermedi ancak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi.
İçişleri Bakanı Karen Andrews da Djokovic'in gelecekte 'zorlayıcı bir nedeni' olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın 'tamamen varsayım' olduğunu kaydetti. Karara yönelik uluslararası tepkinin farkında olduğunu ancak doğru kararın verildiğine inandığını söyleyen Andrews, "Avustralya'ya gelmeye çalışanların yürürlükteki kanunlarına uymaları gerekir" dedi.