https://tr.sputniknews.com/20220117/sinir-disi-edilen-djokovic-avustralyaya-3-yil-giremeyecek--1052799810.html

Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek

Sınır dışı edilen Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T09:15+0300

2022-01-17T09:15+0300

2022-01-17T09:17+0300

spor

novak djokovic

avustralya açık tenis turnuvası

vize

tenis

sınırdışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052799887_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_3c9b39f0d5415ed91d905baa9b679a6f.jpg

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası kapsamında bakanlık yetkilerini kullanarak Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini iptal etme kararı aynı zamanda 'belirli koşullar dışında' Sırp raketin gelecek üç yıl boyunca Avustralya'ya dönmesinin yasak olduğu anlamına geliyor. Avustralya Federal Mahkemesi'nin, Bakan Hawke'nin kararını onaylamasının ardından tek erkeklerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın geçen yılki şampiyonu olarak unvanını koruma şansını kaybeden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, dün gece ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını cevaplayarak, Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermedi ancak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi. İçişleri Bakanı Karen Andrews da Djokovic'in gelecekte 'zorlayıcı bir nedeni' olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın 'tamamen varsayım' olduğunu kaydetti. Karara yönelik uluslararası tepkinin farkında olduğunu ancak doğru kararın verildiğine inandığını söyleyen Andrews, "Avustralya'ya gelmeye çalışanların yürürlükteki kanunlarına uymaları gerekir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220116/djokovic-avustralyadan-ayrildi-1052787220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, vize, tenis, sınırdışı