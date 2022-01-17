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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye geliyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye geliyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
recep tayyip erdoğan
sırbistan
aleksandr vucic
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı nedeniyle Türkiye'ye yapılacak ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:
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recep tayyip erdoğan, sırbistan, aleksandr vucic, türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye geliyor

21:39 17.01.2022 (güncellendi: 21:40 17.01.2022)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 18 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı nedeniyle Türkiye'ye yapılacak ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 18 Ocak 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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