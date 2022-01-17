https://tr.sputniknews.com/20220117/sirnakta-uyusturucu-ve-kacakcilik-operasyonlari-57-gozalti-1052831022.html

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli gözaltına alındı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T23:50+0300

2022-01-17T23:50+0300

2022-01-17T23:50+0300

türkiye

şırnak

uyuşturucu

kaçakçılık

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Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.Yapılan aramalarda, 22.19 gram eroin, 12.08 gram esrar, 9.95 gram metamfetamin, 1.36 gram kokain, bong düzeneği, gümrük kaçağı 13 bin 739 paket sigara, 1769 litre akaryakıt, 200 puro, 150 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 27 emtia, 20 paket elektronik sigara tütünü, 16 şişe içki, 9 cep telefonu, 1 kilogram tütün ile 47 adet sahte para ele geçirildi.Ayrıca, 17'si asayiş, 6'si kaçakçılık ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 24 şüpheli yakalandı.Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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şırnak, uyuşturucu, kaçakçılık