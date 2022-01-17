https://tr.sputniknews.com/20220117/stajyer-avukat-4uncu-kattan-duserek-oldu-1052809462.html

Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü

Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş merkezinin 4'üncü katından düşen 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı yaşamını yitirdi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:37+0300

2022-01-17T13:37+0300

2022-01-17T13:37+0300

türkiye

sakarya

avukat

stajyer

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Sakarya'da 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4. katından düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.Polisin yaptığı incelemede Cem Sarı'nın, avukatın yanında staj yaptığı belirlendi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Sakarya Barosu da stajyer avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.

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sakarya, avukat, stajyer