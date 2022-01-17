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Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü
Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş merkezinin 4'üncü katından düşen 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı yaşamını yitirdi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:37+0300
2022-01-17T13:37+0300
türkiye
sakarya
avukat
stajyer
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Sakarya'da 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4. katından düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.Polisin yaptığı incelemede Cem Sarı'nın, avukatın yanında staj yaptığı belirlendi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Sakarya Barosu da stajyer avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.
türkiye
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sakarya, avukat, stajyer

Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü

13:37 17.01.2022
© DHAStajyer avukat 4'üncü kattan düşerek öldü
Stajyer avukat 4'üncü kattan düşerek öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş merkezinin 4'üncü katından düşen 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı yaşamını yitirdi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı, dün Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4. katından düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
Polisin yaptığı incelemede Cem Sarı'nın, avukatın yanında staj yaptığı belirlendi. Sarı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya Barosu da stajyer avukat Cem Sarı'nın ölümü sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" denildi.
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