https://tr.sputniknews.com/20220117/stoltenberg-nato-askeri-birliklerin-ittifaka-uye-ulkelerden-cekilmesini-kabul-etmeyecek-1052797916.html

Stoltenberg: NATO, askeri birliklerin ittifaka üye ülkelerden çekilmesini kabul etmeyecek

Stoltenberg: NATO, askeri birliklerin ittifaka üye ülkelerden çekilmesini kabul etmeyecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın 1997'den bu yana kendisine katılan ülkelerden askerleri geri çekilmesine razı gelmeyeceğini belirtti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T05:21+0300

2022-01-17T05:21+0300

2022-01-17T05:21+0300

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jens stoltenberg

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada merkezli CBC televizyonuna verdiği röportajda ittifakın 1997'den bu yana kendisine katılan ülkelerden askerleri geri çekilmesine razı gelmeyeceğini söyledi.Stoltenberg, “NATO müttefikleri, Avrupa'nın ulusal güvenliğinin mutlak temel ilkelerinden, NATO gibi bir ittifaka üye olmak isteyip istemediğine bakılmaksızın her ülkenin kendi yolunu seçmesi gerçeğinden taviz veremez. Ayrıca 1997'den bu yana NATO'ya katılan tüm ülkelerde NATO askerlerinin olmaması gerektiğine de razı gelemeyiz” diye konuştu.NATO Genel Sekreteri ayrıca böyle bir gelişme halinde ittifak üyelerinin ‘yarısının’ NATO ordusu tarafından korunmayacağını ve ‘ikinci sınıf üyeler’ haline geleceğini kaydetti.‘Rusya ile silahları kısıtlama konularını görüşmeye hazırız’NATO’nun nükleer silahlar dahil olmak üzere silahları kısıtlama konularını Rusya ile görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, aynı zamanda ittifakın Rusya’nın ‘endişelerine kulak vermeye’ hazır olduğunu vurgulayarak Ukrayna’daki gerilimi düşürme çağrısı yaptı.ABD ve NATO, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atıyor.Bu iddiaları kesin dille reddeden Rusya, ülke toprakları içinde yapılan askeri intikallerin Moskova'nın meşru hakkı olduğunu ve Ukrayna'ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını vurguluyor.

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