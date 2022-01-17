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Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı
Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı
Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları ile bölgeyi terk etmeleri yönünde kendilerini uyaran İstanbul... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:46+0300
2022-01-17T18:51+0300
sultanahmet
zabıta
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kavga
otobüs
arbede
türkiye
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Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firmasının bulunduğu durağa gelen zabıta ekipleri, firma çalışanlarını bölgeden uzaklaştırmak istedi. Görev yerlerinin burası olduğunu belirten çalışanlarla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbedeyi cep telefonlarıyla görüntüledi.Arbede sonrasında otobüs firmasının bazı çalışanları darp edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.İBB’den yapılan açıklamada, özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu belirtilerek, 29 Temmuz 2021'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisinin belediye iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiği ifade edildi.Açıklamada, "Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı" denildi.Yapılan açıklamada otobüslerin özellikleri ve çalışma güzergahları ile ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı:
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sultanahmet, zabıta, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kavga, otobüs, arbede

Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı

18:46 17.01.2022 (güncellendi: 18:51 17.01.2022)
© İHASultanahmet zabıta
Sultanahmet zabıta - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA
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Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları ile bölgeyi terk etmeleri yönünde kendilerini uyaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.
Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firmasının bulunduğu durağa gelen zabıta ekipleri, firma çalışanlarını bölgeden uzaklaştırmak istedi. Görev yerlerinin burası olduğunu belirten çalışanlarla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.
Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbedeyi cep telefonlarıyla görüntüledi.
Arbede sonrasında otobüs firmasının bazı çalışanları darp edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
İBB’den yapılan açıklamada, özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu belirtilerek, 29 Temmuz 2021'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisinin belediye iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı" denildi.
Yapılan açıklamada otobüslerin özellikleri ve çalışma güzergahları ile ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı:
"İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak. 30 kilometrelik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek. Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek. Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim'in İstanbul Kart özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek."
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