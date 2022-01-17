https://tr.sputniknews.com/20220117/sultanahmette-ibb-ekipleriyle-ozel-otobus-firmasi-calisanlari-arasinda-arbede-cikti-1052821288.html

Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı

Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı

Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları ile bölgeyi terk etmeleri yönünde kendilerini uyaran İstanbul... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T18:46+0300

2022-01-17T18:46+0300

2022-01-17T18:51+0300

sultanahmet

zabıta

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kavga

otobüs

arbede

türkiye

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Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firmasının bulunduğu durağa gelen zabıta ekipleri, firma çalışanlarını bölgeden uzaklaştırmak istedi. Görev yerlerinin burası olduğunu belirten çalışanlarla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.Çevredeki vatandaşlar, yaşanan arbedeyi cep telefonlarıyla görüntüledi.Arbede sonrasında otobüs firmasının bazı çalışanları darp edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.İBB’den yapılan açıklamada, özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu belirtilerek, 29 Temmuz 2021'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisinin belediye iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiği ifade edildi.Açıklamada, "Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu’nun Ek 2. maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı" denildi.Yapılan açıklamada otobüslerin özellikleri ve çalışma güzergahları ile ilgili olarak da şu bilgiler paylaşıldı:

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sultanahmet, zabıta, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kavga, otobüs, arbede