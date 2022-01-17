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https://tr.sputniknews.com/20220117/tof-otobus-biletlerine-yuzde-20-30-zam-talep-ediyoruz-1052813846.html
TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım geçen yıldan bu yana gelen zamlar ve Omikron virüsünün hızla yayılmasıyla kapasitelerinin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T15:23+0300
2022-01-17T15:23+0300
türkiye
bilet
otobüs
zam
seyahat
koronavirüs
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BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, 1 Ocak itibarıyla akaryakıt, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlara Omikron etkisinin eklenmesi, yolcu otobüslerinin kapasitelerinin yüzde 40 altında çalışmasına sebebiyet verdi. Gelinen durumu değerlendiren TOF genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Şu dönemde çalışmamak çalışmaktan daha kârlı” ifadelerini kullandı.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, vaka sayılarındaki artışın yanı sıra vatandaşın alım gücünün de düştüğünü belirterek vatandaşların seyahat etmek istemediğini söyledi. Yıldırım “Hem salgından hem de gelir düştüğünden vatandaş seyahat etmek istemiyor. Omikron yüzünden yolculuklar dibe vurdu. 2019 yılındaki yolcu sayısının yüzde 60 gerisindeyiz. Daha önce bu zamanlarda otobüslerimiz dolardı ek seferler eklerdik. Şu anda çalışmaktansa çalışmamak daha iyi zararına yolcu taşıyoruz. Havayolu, demiryolu, taksi, servis tüm ulaşım araçlarına zam yapıldı. Bizlere gelen henüz bir şey yok. Yüksek zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü vatandaşın alım gücü düştüğü için mecbur kalmayınca seyahat etmek istemiyor. Dolayısıyla yüzde 20-30 oranında zam talep ediyoruz” diye konuştu.'Ulaştırma Bakanlığı'ndan fiyat listesi bekliyoruz'Son bilet fiyatını akaryakıt ücretleri düşükken aldıklarını belirten Yıldırım, “Bizler 4 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'ndan fiyat bildirim listesi alıyoruz. Bildirilen fiyat 4 ay geçerli oluyor. Otobüs firmaları son zam oranını akaryakıt ücretleri çok düşükken aldılar. 260 firmanın süresi doldu sadece 85 firmanın süresi dolmadığı için bakanlık onların süresinin dolmasını bekliyor. Ancak bu süreçte zor durumda kaldık bakanlıktan 4 aylık süreyi beklemeden yeni tarifeli fiyat listesini çıkarmalarını talep ediyoruz. Mücbir sebeplerden dolayı zamların onaylaması konusunda bakanlıkla görüşme yaptık haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.'İnsanlar virüs yüzünden kaygılı'Yıldırım, “Havayolunu dışında bütün taşıtlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Aşı olsun olmasın HES koduna bakarak yolcuları almak zorundayız ve alıyoruz da. İnsanlar kaygılı ve korkulu. Otobüs seferlerinde kontrollerin arttırılması lazım" açıklamalarında bulundu.
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bilet, otobüs, zam, seyahat, koronavirüs

TOF: Otobüs biletlerine yüzde 20-30 zam talep ediyoruz

15:23 17.01.2022
© İHASeyahat - otobüs - otogar
Seyahat - otobüs - otogar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA
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Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım geçen yıldan bu yana gelen zamlar ve Omikron virüsünün hızla yayılmasıyla kapasitelerinin yüzde 40 altında çalıştıklarını, Ulaştırma Bakanlığı'ndan otobüs biletlerine yüzde 20-30 oranında zam talep ettiklerini söyledi.
BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, 1 Ocak itibarıyla akaryakıt, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlara Omikron etkisinin eklenmesi, yolcu otobüslerinin kapasitelerinin yüzde 40 altında çalışmasına sebebiyet verdi.
Gelinen durumu değerlendiren TOF genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Şu dönemde çalışmamak çalışmaktan daha kârlı” ifadelerini kullandı.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, vaka sayılarındaki artışın yanı sıra vatandaşın alım gücünün de düştüğünü belirterek vatandaşların seyahat etmek istemediğini söyledi.
Yıldırım “Hem salgından hem de gelir düştüğünden vatandaş seyahat etmek istemiyor. Omikron yüzünden yolculuklar dibe vurdu. 2019 yılındaki yolcu sayısının yüzde 60 gerisindeyiz. Daha önce bu zamanlarda otobüslerimiz dolardı ek seferler eklerdik. Şu anda çalışmaktansa çalışmamak daha iyi zararına yolcu taşıyoruz. Havayolu, demiryolu, taksi, servis tüm ulaşım araçlarına zam yapıldı. Bizlere gelen henüz bir şey yok. Yüksek zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü vatandaşın alım gücü düştüğü için mecbur kalmayınca seyahat etmek istemiyor. Dolayısıyla yüzde 20-30 oranında zam talep ediyoruz” diye konuştu.

'Ulaştırma Bakanlığı'ndan fiyat listesi bekliyoruz'

Son bilet fiyatını akaryakıt ücretleri düşükken aldıklarını belirten Yıldırım, “Bizler 4 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'ndan fiyat bildirim listesi alıyoruz. Bildirilen fiyat 4 ay geçerli oluyor. Otobüs firmaları son zam oranını akaryakıt ücretleri çok düşükken aldılar. 260 firmanın süresi doldu sadece 85 firmanın süresi dolmadığı için bakanlık onların süresinin dolmasını bekliyor. Ancak bu süreçte zor durumda kaldık bakanlıktan 4 aylık süreyi beklemeden yeni tarifeli fiyat listesini çıkarmalarını talep ediyoruz. Mücbir sebeplerden dolayı zamların onaylaması konusunda bakanlıkla görüşme yaptık haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'İnsanlar virüs yüzünden kaygılı'

Yıldırım, “Havayolunu dışında bütün taşıtlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Aşı olsun olmasın HES koduna bakarak yolcuları almak zorundayız ve alıyoruz da. İnsanlar kaygılı ve korkulu. Otobüs seferlerinde kontrollerin arttırılması lazım" açıklamalarında bulundu.
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