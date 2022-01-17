https://tr.sputniknews.com/20220117/tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-peruda-2-kisi-bogularak-oldu-1052803969.html

Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü

Tonga’daki yanardağ patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi boğularak öldü

Tonga'da meydana gelen ve birçok ülkede tsunami paniği yaşanmasına neden olan su altı yanardağı patlaması sonrası Peru’da oluşan anormal derecedeki yüksek... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T11:33+0300

2022-01-17T11:33+0300

2022-01-17T11:35+0300

peru

tsunami

tonga

volkan

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Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha’apai Adası’nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami riski oluşmasına neden olan su altı volkanı patlaması nedeniyle Peru’da 2 kişi hayatını kaybetti. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) tarafından yapılan açıklamada, dün Tonga’daki yanardağ patlaması sonucu oluşan anormal derecedeki yüksek dalgalar nedeniyle Lambayeque bölgesinde bir plajda 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu. Indeci ayrıca, yanardağ patlaması nedeniyle anormal derecede yüksek dalgalara neden olduğuna dair uyarılar üzerine Peru’da 20'den fazla limanın tedbiren geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Tonga’daki yanardağ patlamasının ardından aralarında Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı verilmişti.

peru

tonga

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peru, tsunami, tonga, volkan