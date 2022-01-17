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Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi
Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi
İstanbul'da tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık Egemen Vardar, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanarak "olası kastla... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:01+0300
2022-01-17T13:01+0300
türkiye
yargıtay
kadın cinayeti
tüfek
kadın cinayetleri
cinayet
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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Vardar ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.Tutuksuz sanık Egemen Vardar, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Yağmur'u kaybettim ve benim için hayat bitti. Ben hapse girmemek için bunları söylüyor değilim. Sevdiğim ve evleneceğim kişiyi kaybettim. Çok üzgünüm. Ben yaşamıyorum ki zaten, hapse girme korkum yok. 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Vicdanım rahat. Asla suçlamayı kabul etmiyorum. İçinde kast geçen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Vardar'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kastla işlendiğine kanaat getirerek cezayı 20 yıla indiren mahkeme, duruşmalardaki iyi halini de göz önüne aldığı sanığın cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.'Rahat rahat yasımı tutmak istiyorum'Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği sanık, polisler tarafından duruşma salonundan alınarak işlemlerin yapılması için adliyedeki polis noktasına götürüldü.Kararın ardından adliye önünde gözyaşlarını tutamayarak basın mensuplarına açıklama yapan maktul Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren, "Ömür boyu, kızımın binlerce kez öldürülmüş halinin hayalini bilerek yaşayacağım. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Artık rahat rahat yasımı tutmak istiyorum. Siz olmasaydınız, kadınlar olmasaydı sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.Davanın geçmişiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Egemen Vardar'ın 19 Nisan 2016'da halasının evinde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Yağmur Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtilerek, Vardar'ın ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 4 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinin, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğine işaret ederek, görevsizlik kararıyla gönderdiği davaya bakan Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ocak 2017'de kararını açıklamıştı.Mahkeme, sanığın eyleminde öngördüğü neticeyi istememesine karşın olayın meydana geldiğine kanaat getirerek, olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğine karar vermişti. Sanık, duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozduYerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, üniversite öğrencileri sanık Egemen Vardar ile maktul Yağmur Önüt'ün nişan planı yaptıklarını, sanığın babasına ait av tüfeğiyle şaka yaparken silahın ateş almasıyla yaralanan Önüt'ün aynı gün vefat ettiğini, ikili arasında herhangi bir husumet bulunmadığını kaydetmişti.Sanığın kendisi dahil 3 kişinin olduğu küçük bir odada av tüfeğiyle oynarken maktulün de karşısında oturduğu anlatılan kararda, "Bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği" tespiti yapılmıştı.Kararda, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek "bilinçli taksirle öldürme" suçundan mahkumiyetine karar verildiğine işaret edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/annesine-kotu-davraniyor-diye-arkadasini-cekicle-oldurdu-1052766521.html
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yargıtay, kadın cinayeti, tüfek, kadın cinayetleri, cinayet

Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi

13:01 17.01.2022
© AATüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi
Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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İstanbul'da tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık Egemen Vardar, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanarak "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Vardar ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Tutuksuz sanık Egemen Vardar, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Yağmur'u kaybettim ve benim için hayat bitti. Ben hapse girmemek için bunları söylüyor değilim. Sevdiğim ve evleneceğim kişiyi kaybettim. Çok üzgünüm. Ben yaşamıyorum ki zaten, hapse girme korkum yok. 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Vicdanım rahat. Asla suçlamayı kabul etmiyorum. İçinde kast geçen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Vardar'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin olası kastla işlendiğine kanaat getirerek cezayı 20 yıla indiren mahkeme, duruşmalardaki iyi halini de göz önüne aldığı sanığın cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.

'Rahat rahat yasımı tutmak istiyorum'

Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği sanık, polisler tarafından duruşma salonundan alınarak işlemlerin yapılması için adliyedeki polis noktasına götürüldü.
Kararın ardından adliye önünde gözyaşlarını tutamayarak basın mensuplarına açıklama yapan maktul Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren, "Ömür boyu, kızımın binlerce kez öldürülmüş halinin hayalini bilerek yaşayacağım. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Artık rahat rahat yasımı tutmak istiyorum. Siz olmasaydınız, kadınlar olmasaydı sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Egemen Vardar'ın 19 Nisan 2016'da halasının evinde şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu Yağmur Önüt'ün hayatını kaybettiği belirtilerek, Vardar'ın ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 4 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesinin, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğine işaret ederek, görevsizlik kararıyla gönderdiği davaya bakan Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ocak 2017'de kararını açıklamıştı.
Mahkeme, sanığın eyleminde öngördüğü neticeyi istememesine karşın olayın meydana geldiğine kanaat getirerek, olayın bilinçli taksirle gerçekleştiğine karar vermişti. Sanık, duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, üniversite öğrencileri sanık Egemen Vardar ile maktul Yağmur Önüt'ün nişan planı yaptıklarını, sanığın babasına ait av tüfeğiyle şaka yaparken silahın ateş almasıyla yaralanan Önüt'ün aynı gün vefat ettiğini, ikili arasında herhangi bir husumet bulunmadığını kaydetmişti.
Sanığın kendisi dahil 3 kişinin olduğu küçük bir odada av tüfeğiyle oynarken maktulün de karşısında oturduğu anlatılan kararda, "Bu sırada eli de tetikte bulunan sanığın, tüfeğin ateş alabileceğini ve ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, öngördüğü neticenin gerçekleşmemesi için çaba sarf etmediği" tespiti yapılmıştı.
Kararda, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek "bilinçli taksirle öldürme" suçundan mahkumiyetine karar verildiğine işaret edilmişti.
'Annesine kötü davranıyor' diye arkadaşını çekiçle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
TÜRKİYE
'Annesine kötü davranıyor' diye arkadaşını çekiçle öldürdü
15 Ocak, 13:12
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