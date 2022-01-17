https://tr.sputniknews.com/20220117/turkiyede-son-24-saatte-64-bin-935-vaka-tespit-edildi-162-can-kaybi-yasandi-1052823037.html

Türkiye'de son 24 saatte 64 bin 935 vaka tespit edildi, 162 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 64 bin 935 vaka tespit edildi, 162 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T19:38+0300

2022-01-17T19:38+0300

2022-01-17T20:19+0300

koronavirüs

koronavirüs

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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koronavirüs, sağlık bakanlığı, fahrettin koca