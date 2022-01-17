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Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy: NATO'dan askeri değil, siyasi destek bekliyoruz
Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy: NATO'dan askeri değil, siyasi destek bekliyoruz
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, NATO'dan askeri değil siyasi destek beklediklerini söyledi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T23:03+0300
2022-01-17T23:03+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
destek
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Kiev'in NATO üyeliği son dönemde uluslararası gündemdeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ederken Ukrayna'nın askeri kanadından İttifak'tan beklentilere ilişkin bir açıklama geldi.Ukrayna basınına demeç veren Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, "NATO sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir ittifak. Askeri yardım almanın veya NATO birliklerini Ukrayna topraklarındaki operasyonlara dahil etmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Bunu sadece askeri personel değil, herkes anlıyor. Biz, NATO'nun siyasi nüfuzunu istiyoruz, geri kalan hususlarda kendi birliklerimize güveniyoruz" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha önemli güçleri devreye sokma ve yeni bir saldırıya başlama imkanından mahrum kalması için İttifak ülkelerinin siyasi düzlemde uygun adımlar atmasını umduklarını kaydeden Zalujnıy, NATO'daki müttefiklerinin bunun için uygun kozlara ve imkanlara sahip olduğunu savundu.ABD ve NATO, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atıyor.Bu iddiaları kesin dille reddeden Rusya, ülke toprakları içinde yapılan askeri intikallerin Moskova'nın meşru hakkı olduğunu ve Ukrayna'ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/nato-hollandanin-hnlms-rotterdam-gemisini-baltik-denizine-gonderdi-1052820833.html
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rusya, ukrayna, nato, destek

Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy: NATO'dan askeri değil, siyasi destek bekliyoruz

23:03 17.01.2022
© AFP 2021 / Sergei SupinskyUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, NATO'dan askeri değil siyasi destek beklediklerini söyledi.
Kiev'in NATO üyeliği son dönemde uluslararası gündemdeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ederken Ukrayna'nın askeri kanadından İttifak'tan beklentilere ilişkin bir açıklama geldi.
Ukrayna basınına demeç veren Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, "NATO sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir ittifak. Askeri yardım almanın veya NATO birliklerini Ukrayna topraklarındaki operasyonlara dahil etmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Bunu sadece askeri personel değil, herkes anlıyor. Biz, NATO'nun siyasi nüfuzunu istiyoruz, geri kalan hususlarda kendi birliklerimize güveniyoruz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha önemli güçleri devreye sokma ve yeni bir saldırıya başlama imkanından mahrum kalması için İttifak ülkelerinin siyasi düzlemde uygun adımlar atmasını umduklarını kaydeden Zalujnıy, NATO'daki müttefiklerinin bunun için uygun kozlara ve imkanlara sahip olduğunu savundu.
ABD ve NATO, son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair sayısı giderek artan ve sıklaşan iddialar ortaya atıyor.
Bu iddiaları kesin dille reddeden Rusya, ülke toprakları içinde yapılan askeri intikallerin Moskova'nın meşru hakkı olduğunu ve Ukrayna'ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını vurguluyor.
NATO - NATO bayrağı - Portekiz açıkları - NATO Steadfast Defender 2021 - uçak gemisi HMS Queen Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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