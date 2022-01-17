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Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
Ürdün Meclisi'nde yaşanan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle Milletvekili Hasan er-Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulduğu bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:09+0300
2022-01-17T18:09+0300
2022-01-17T18:09+0300
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ürdün
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Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Mecliste geçen ay düzenlenen bir oturum sırasında yaşanan kavgaya karışanlar hakkında oylama yapıldı.Meclisteki oylamada, Milletvekili Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulması kararı alındı.Ürdün Meclisi iç tüzüğünün 160. maddesi, "Meclis, Meclis çatısı altında sözlü veya eylemsel suç işleyen kimsenin üyeliğini uygun göreceği süreyle dondurabilecek yetkiye sahiptir" ifadelerini içeriyor.Ürdün Meclisinde 28 Aralık 2021'de Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı oturumda çıkan kavgada Milletvekili Riyati'nin, yanındaki Milletvekili Enderiye Azuni'ye peş peşe yumruklar attığı görülmüştü.Milletvekili Riyati'nin yumruk attığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.
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ürdün
Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
Ürdün Meclisi'nde yaşanan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle Milletvekili Hasan er-Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulduğu bildirildi.
Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Mecliste geçen ay düzenlenen bir oturum sırasında yaşanan kavgaya karışanlar hakkında oylama yapıldı.
Meclisteki oylamada, Milletvekili Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulması kararı alındı.
Ürdün Meclisi iç tüzüğünün 160. maddesi, "
Meclis, Meclis çatısı altında sözlü veya eylemsel suç işleyen kimsenin üyeliğini uygun göreceği süreyle dondurabilecek yetkiye sahiptir" ifadelerini içeriyor.
Ürdün Meclisinde 28 Aralık 2021'de Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı oturumda çıkan kavgada Milletvekili Riyati'nin, yanındaki Milletvekili Enderiye Azuni'ye peş peşe yumruklar attığı görülmüştü.
Milletvekili Riyati'nin yumruk attığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.