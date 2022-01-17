Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/urdunde-kavgaya-karisan-milletvekilinin-uyeligi-2-yil-donduruldu-1052820425.html
Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
Ürdün Meclisi'nde yaşanan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle Milletvekili Hasan er-Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulduğu bildirildi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:09+0300
2022-01-17T18:09+0300
türkiye
ürdün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052196538_67:0:1934:1050_1920x0_80_0_0_63748a4c4e0c36f5fbf2caf0da0a045e.jpg
Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Mecliste geçen ay düzenlenen bir oturum sırasında yaşanan kavgaya karışanlar hakkında oylama yapıldı.Meclisteki oylamada, Milletvekili Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulması kararı alındı.Ürdün Meclisi iç tüzüğünün 160. maddesi, "Meclis, Meclis çatısı altında sözlü veya eylemsel suç işleyen kimsenin üyeliğini uygun göreceği süreyle dondurabilecek yetkiye sahiptir" ifadelerini içeriyor.Ürdün Meclisinde 28 Aralık 2021'de Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı oturumda çıkan kavgada Milletvekili Riyati'nin, yanındaki Milletvekili Enderiye Azuni'ye peş peşe yumruklar attığı görülmüştü.Milletvekili Riyati'nin yumruk attığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.
türkiye
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052196538_300:0:1700:1050_1920x0_80_0_0_e3376ea6a228ab981268bff926573d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ürdün

Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu

18:09 17.01.2022
© İHAÜrdün Parlamentosunda yumruklu kavga
Ürdün Parlamentosunda yumruklu kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© İHA
Abone ol
Ürdün Meclisi'nde yaşanan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle Milletvekili Hasan er-Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulduğu bildirildi.
Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Mecliste geçen ay düzenlenen bir oturum sırasında yaşanan kavgaya karışanlar hakkında oylama yapıldı.
Meclisteki oylamada, Milletvekili Riyati'nin parlamento üyeliğinin 2 yıl dondurulması kararı alındı.
Ürdün Meclisi iç tüzüğünün 160. maddesi, "Meclis, Meclis çatısı altında sözlü veya eylemsel suç işleyen kimsenin üyeliğini uygun göreceği süreyle dondurabilecek yetkiye sahiptir" ifadelerini içeriyor.
Ürdün Meclisinde 28 Aralık 2021'de Anayasa değişikliklerinin tartışıldığı oturumda çıkan kavgada Milletvekili Riyati'nin, yanındaki Milletvekili Enderiye Azuni'ye peş peşe yumruklar attığı görülmüştü.
Milletvekili Riyati'nin yumruk attığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:50Evine giren hırsızı öldüren şahıs tutuklandı
18:48Afganistan'da deprem: En az 12 kişi hayatını kaybetti
18:46Sultanahmet'te İBB ekipleriyle özel otobüs firması çalışanları arasında arbede çıktı
18:33Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarını güncelledi
18:22Pfizer CEO'su: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
18:12Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’ya silah sevkiyatının yapılmayacağını yineledi
18:12'NATO, Hollanda'nın HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdi'
18:11‘Hindistan’da ilk S-400 sistemleri nisanda mevzilendirilecek’
18:11Rus Dışişleri: Rusya’nın Afganistan’a silah sevkiyatı yaptığı haberleri gerçeği yansıtmıyor
18:10Bloomberg HT anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
18:09Ürdün'de kavgaya karışan milletvekilinin üyeliği 2 yıl donduruldu
18:03AKOM'dan kar yağışı ve soğuk hava uyarısı
18:00BoJo'dan kapanma partileri skandalından çıkış için 'Büyük Köpeği Kurtar' ve 'Kırmızı Et Ver' planı
17:57HDP'li Oluç: HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir
17:55'Anne Frank'in ailesini bir Yahudi noter ihbar etmiş olabilir'
17:45Rus uzmanlar hareketlerine göre bakterilerin patojenik olup olmadığını ayırt etmenin yolunu buldu
17:41Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
17:33Öztrak: Elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz
17:25Rus kozmonot Şkaplerov, Kıbrıs'ın uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı
17:23Araştırma: 2030 yılında hibrit alışveriş merkezleri yükselen trend haline gelecek