Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/usakta-hastasini-uyutup-tecavuz-eden-doktor-baris-yagci-tutuklandi-1052808733.html
Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı
Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı
Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan doktor... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T13:08+0300
2022-01-17T13:08+0300
türkiye
tecavüz
uşak
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052807942_19:0:620:338_1920x0_80_0_0_446867f745494d44465b0a5433249301.jpg
İddiaya göre, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Yağmur G.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde muayene eden doktor Barış Yağcı, genç kadını ilaç ve serum vererek uyuttu. Uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark eden 21 yadındaki kadın, doktoru ise kanepede yatarken gördü. Genç kadın doktor uyanmadan odadan çıkıp hemen savcılığa başvururken, Yağcı ise tutuklandı.Yeni Asır'dan Kazım Yörükçe'nin haberine göre, hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde uyutucu ilaca rastlandı.İlk vukuatı değilYağcı, 15 Kasım 2020'de Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söylemişti. Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
türkiye
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052807942_94:0:545:338_1920x0_80_0_0_d7a7ef4434046c412ba531d2baa1ca6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tecavüz, uşak, doktor

Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı

13:08 17.01.2022
© DHABarış Yağcı
Barış Yağcı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
Abone ol
Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan doktor Barış Yağcı, ilaçla uyuttuğu kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.
İddiaya göre, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Yağmur G.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde muayene eden doktor Barış Yağcı, genç kadını ilaç ve serum vererek uyuttu. Uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark eden 21 yadındaki kadın, doktoru ise kanepede yatarken gördü. Genç kadın doktor uyanmadan odadan çıkıp hemen savcılığa başvururken, Yağcı ise tutuklandı.
Yeni Asır'dan Kazım Yörükçe'nin haberine göre, hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde uyutucu ilaca rastlandı.

İlk vukuatı değil

Yağcı, 15 Kasım 2020'de Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söylemişti.
Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:13Milli Gazete GYY Mustafa Kurdaş: Erken seçime çoklu değil, ikili ittifakla gidilecektir
14:04Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
14:03Eski Enerji Bakanı Ablyazov: Kazakistan'da iktidarı değiştirmek için plan hazırladık
13:56Dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Royce Boat Tail'ın ikincisi yolda
13:53Volkan patlamasının ardından: Tonga'nın 'yağlı' Olimpiyat yıldızı, babasının kayıp olduğunu açıkladı
13:50Eski güzellik kraliçesi 'çok açık' kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadı
13:49Bakan Varank, 2021'de Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari aracın satıldığını bildirdi
13:45'O Ses Hollanda'da cinsel taciz skandalı: Soruşturma başlatıldı
13:40Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde
13:37Stajyer avukat dördüncü kattan düşerek öldü
13:21Rusya ve Belarus şubat ayında ortak tatbikat gerçekleştirecek
13:17Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor
13:13Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek
13:08Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı
13:08Prince'in mal varlığının bedeli belli oldu
13:02Djokovic, Avustralya'dan sonra Fransa Açık'a da katılamayabilir
13:01Tüfekle oynarken kız arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl ceza verildi
12:47Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas yönetimine istifa çağrısı
12:47Türkiye'de tıp tarihine geçmişti: 'Kendim 39, kollarım ise 12 yaşında'
12:46'Sıvı altın' dediği idrarını kavanozlayıp 70 dolara satıyor: 'Biri dondurma bile yaptı'