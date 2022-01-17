https://tr.sputniknews.com/20220117/usakta-hastasini-uyutup-tecavuz-eden-doktor-baris-yagci-tutuklandi-1052808733.html

Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı

Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı

Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan doktor... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:08+0300

2022-01-17T13:08+0300

2022-01-17T13:08+0300

türkiye

tecavüz

uşak

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052807942_19:0:620:338_1920x0_80_0_0_446867f745494d44465b0a5433249301.jpg

İddiaya göre, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Yağmur G.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde muayene eden doktor Barış Yağcı, genç kadını ilaç ve serum vererek uyuttu. Uyandığında iç çamaşırlarının olmadığını ve tecavüze uğradığını fark eden 21 yadındaki kadın, doktoru ise kanepede yatarken gördü. Genç kadın doktor uyanmadan odadan çıkıp hemen savcılığa başvururken, Yağcı ise tutuklandı.Yeni Asır'dan Kazım Yörükçe'nin haberine göre, hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde uyutucu ilaca rastlandı.İlk vukuatı değilYağcı, 15 Kasım 2020'de Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı. Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söylemişti. Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

türkiye

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecavüz, uşak, doktor