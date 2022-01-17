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Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü
Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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Kiev'deki Julyani Havalanı'nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir açıklama yapan Poroşenko, "Bir kısmı sınır muhafızları üniforması giyen, bir kısmı siyah üniformalı olan kolluk kuvvetleri, 15 dakika boyunca Ukrayna topraklarına girmemi hukuka aykırı bir şekilde engellemeye çalıştı. Pasaportumu aldılar ve bunu benim Poroşenko olduğum konusunda ciddi şüpheleri bulunmasıyla açıkladılar" dedi. Biyometrik pasaportunun 15 dakikadan daha uzun bir süre kontrol edildiğine belirten Poroşenko, Ukrayna topraklarına girmesine izin verilmemesi için bir senaryo geliştirildiğini ve çok uzun süre bekletildiğini kaydetti.Poroşenko'nun başında bulunduğu Avrupa Dayanışması partisinin seçim ofisi başkanı Aleksandr Turçinov, Poroşenko’nun Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak vatana ihanet etmekle suçlandığını belirtmişti. Poroşenko ise bu suçlamaları reddetmiş, Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu'nun sorgu davetini görmezden gelerek ülkeyi terk etmişti. 6 Ocak'ta Kiev'deki Peçersk Mahkemesi, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulmasına karar vermişti. Poroşenko'nun avukatı İgor Golovan, kararı temyize götüreceklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211220/eski-ukrayna-lideri-porosenkoya-vatana-ihanet-suclamasi-1051947540.html
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polonya, donetsk, donbass, ukrayna, pyotr poroşenko

Vatana ihanetle suçlanan Poroşenko, hakim karşısına çıkmak için Ukrayna'ya döndü

11:59 17.01.2022 (güncellendi: 12:16 17.01.2022)
© REUTERSPyotr Poroşenko
Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© REUTERS
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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde bulunan Donetsk ve Lugansk'tan kömür temin ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, hakim karşısına çıkmak üzere Polonya'dan Kiev'e gitti.
Kiev'deki Julyani Havalanı'nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir açıklama yapan Poroşenko, "Bir kısmı sınır muhafızları üniforması giyen, bir kısmı siyah üniformalı olan kolluk kuvvetleri, 15 dakika boyunca Ukrayna topraklarına girmemi hukuka aykırı bir şekilde engellemeye çalıştı. Pasaportumu aldılar ve bunu benim Poroşenko olduğum konusunda ciddi şüpheleri bulunmasıyla açıkladılar" dedi.
Biyometrik pasaportunun 15 dakikadan daha uzun bir süre kontrol edildiğine belirten Poroşenko, Ukrayna topraklarına girmesine izin verilmemesi için bir senaryo geliştirildiğini ve çok uzun süre bekletildiğini kaydetti.
Poroşenko'nun başında bulunduğu Avrupa Dayanışması partisinin seçim ofisi başkanı Aleksandr Turçinov, Poroşenko’nun Donbass’tan yapılan kömür sevkiyatları ile ilgili olarak vatana ihanet etmekle suçlandığını belirtmişti.
Poroşenko ise bu suçlamaları reddetmiş, Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu'nun sorgu davetini görmezden gelerek ülkeyi terk etmişti. 6 Ocak'ta Kiev'deki Peçersk Mahkemesi, Poroşenko'nun tüm mal varlığına el konulmasına karar vermişti.
Poroşenko'nun avukatı İgor Golovan, kararı temyize götüreceklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
DÜNYA
Eski Ukrayna lideri Poroşenko’ya ‘vatana ihanet’ suçlaması
20 Aralık 2021, 18:48
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