https://tr.sputniknews.com/20220117/volkan-patlamasinin-ardindan-tonganin-yagli-olimpiyat-yildizi-babasinin-kayip-oldugunu-acikladi-1052809691.html

Volkan patlamasının ardından: Tonga'nın 'yağlı' Olimpiyat yıldızı, babasının kayıp olduğunu açıkladı

Volkan patlamasının ardından: Tonga'nın 'yağlı' Olimpiyat yıldızı, babasının kayıp olduğunu açıkladı

Okyanusya'nın 169 adadan oluşan takımada ülkesi Tonga'da yanardağ patlamasının ardından iletişim kesilirken, yakınlarından haber alamayanlar var... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T13:53+0300

2022-01-17T13:53+0300

2022-01-17T13:59+0300

dünya

avustralya

yeni zelanda

pasifik okyanusu

tsunami

tonga

pita taufatofua

ada

patlama

volkan

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Tonga’nın önceki günkü denizaltı yanardağı patlaması ve tetiklediği tsunaminin ardından denizaltı kablolarının hasar görmesi nedeniyle dünyayla iletişimi kesilirken, küllerle kaplanan Pasifik takımada ülkesinden önemli hasarın yanısıra kayıp haberleri de geliyor.Olimpiyatların açılış törenlerinde Tonga bayrağını taşıyan ve ceket yerine vücudunun yağla kaplı olduğunu gösteren şekilde üstsüz katılımıyla ilgi odağı olan taekwondocu ve kros kayakçı Pita Taufatofua'dan da bir kayıp açıklaması geldi. Tonga bayrağını taşıyıcı atlet, volkan patlamasının ardından kayıp olduğu bildirilenler arasında babasının ve diğer akrabalarının da olduğunu duyurdu. Avustralya'da antranman kampında bulunan Taufatofua, Ha'apai Valisi olan babası Dr. Pita Taufatofua'nın parlamentonun açılmasından hemen sonra Tongatapu'dan Ha'apai'ye uçmaya çalıştığını belirtti. “Havaalanına gittikten sonra uçuşu volkanik patlama nedeniyle iptal edildi. En son, deniz kenarındaki Veitongo'daki evimizi güvenceye aldığını duyduk. Ha'apai'deki ailemizin iletişimi de tamamen kesik" dedi. Atletin "Sevgili Tongamıza elimden gelen tüm yardımı seferber ediyorum" diyerek açtığı GoFundMe sayfasında bir gecede 170 bin dolar bağış toplandı. Birkaç saat sonra teşekkür mesajı yayımlayan atlet, Veitongo'daki babamdan ve Ha’apai'deki ailemizden henüz haber alamadım. Buraya odaklanamıyorum. Her şey Allah'ın elinde" diye ekledi. Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volkanının patlamasının ardından Tonga’nın başkenti Nuku’alofa'yı en az 1.2 metre yüksekliğinde dalga vururken, Avustralya, Japonya, ABD kıyılarında da tsunami uyarısı verildi.Avustralya ve Yeni Zelanda Tonga'daki hasarın ve olası can kayıplarının boyutlarının anlaşılabilmesi için ülkeye uçaklarla ekipler gönderdi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tonga’nın başkentinde önemli ölçüde hasar bulunduğunu, şimdiki halde ölü-yaralı saptanmadığını, ama iletişim hatları kesik olduğundan tam bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını açıkladı."Tsunami, Nuku'alofa'nın kuzey deniz kıyısına tekneler ve büyük kayalar vurmasına neden olarak önemli bir etki yarattı" diyen Ardern, "Nuku'alofa kalın bir volkanik toz tabakasıyla kaplı, ancak bunun dışında koşullar sakin ve istikrarlı" diye ekledi. Tonga'nın kül bulutunun yarattığı kirlenme nedeniyle su tedarikine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Avustralya'nın Pasifik Bakanı Zed Seselja da Tonga'dan kitlesel ölüm haberi gelmediğini, ancak plajları dolaşan Avustralya polisinin devrilmiş evler ve önemli hasar saptadığını söyledi. Seselja, Britanyalı bir kadının kayıp olduğunu duyurdu.

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https://tr.sputniknews.com/20180219/tonga-bayrak-tasiyici-taufatofua-olimpiyat-1032306239.html

https://tr.sputniknews.com/20210723/tokyo-2020-olimpiyat-oyunlari-pandemi-golgesinde-resmen-basladi-1045032519.html

https://tr.sputniknews.com/20220116/ada-ulkesi-tongada-iletisim-koptu-basbakana-ulasilamiyor-1052782678.html

https://tr.sputniknews.com/20220117/tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-peruda-2-kisi-bogularak-oldu-1052803969.html

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