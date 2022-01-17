https://tr.sputniknews.com/20220117/vucudunu-dovme-ve-piercinglerle-kapladi-en-az-87-bin-pound-harcadi-1052796529.html

Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı

Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı

Kanada'da yaşayan Remy isimli adam, 2009 yılında başladığı serüvenin sonunda tüm vücudunu dövmeyle kaplattı. 33 yaşındaki Remy, vücudundaki tüm dövme ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T03:14+0300

2022-01-17T03:14+0300

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kanada

dövme

piercing

yaşam

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Remy, ilk yüz piercing'ini 2001 yılında yaptırdığını, 2009'da da dövme sürecine başladığını anlattı. Remy o günden beri vücudunu dövmelerle kaplatmak için bir servet harcadığını açıkladı.T24'ün The Daily Star'dan aktardığı habere göre Remy, vücudundaki dövme ve piercinglere en az 87 bin Pound harcadığını söyledi. Vücudunun çoğunluğunun dövme kaplı olduğunu anlatan Remy, yüzünün çoğu, kulakları, ayaklarının altı ve dirseklerinin bir bölümünde dövme olmadığını belirttiEn acılı dövme deneyimini de anlatan Remy "Sanırım popomun içi, kalçamın derinindeki bölgeler oldukça hassastı" dedi.Remy, 180 bin takipçili Instagram hesabında dövme deneyimlerini anlatıyor.

kanada

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kanada, dövme, piercing