Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220117/vucudunu-dovme-ve-piercinglerle-kapladi-en-az-87-bin-pound-harcadi-1052796529.html
Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı
Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı
Kanada'da yaşayan Remy isimli adam, 2009 yılında başladığı serüvenin sonunda tüm vücudunu dövmeyle kaplattı. 33 yaşındaki Remy, vücudundaki tüm dövme ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T03:14+0300
2022-01-17T03:20+0300
kanada
dövme
piercing
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103691/72/1036917279_32:0:1890:1045_1920x0_80_0_0_05468a2aefc8c8934533f702ca19fab1.jpg
Remy, ilk yüz piercing'ini 2001 yılında yaptırdığını, 2009'da da dövme sürecine başladığını anlattı. Remy o günden beri vücudunu dövmelerle kaplatmak için bir servet harcadığını açıkladı.T24'ün The Daily Star'dan aktardığı habere göre Remy, vücudundaki dövme ve piercinglere en az 87 bin Pound harcadığını söyledi. Vücudunun çoğunluğunun dövme kaplı olduğunu anlatan Remy, yüzünün çoğu, kulakları, ayaklarının altı ve dirseklerinin bir bölümünde dövme olmadığını belirttiEn acılı dövme deneyimini de anlatan Remy "Sanırım popomun içi, kalçamın derinindeki bölgeler oldukça hassastı" dedi.Remy, 180 bin takipçili Instagram hesabında dövme deneyimlerini anlatıyor.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103691/72/1036917279_264:0:1657:1045_1920x0_80_0_0_62db419d195e49c7628700b02c17ce2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, dövme, piercing

Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı

03:14 17.01.2022 (güncellendi: 03:20 17.01.2022)
© TwitterDövme
Dövme - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© Twitter
Abone ol
Kanada'da yaşayan Remy isimli adam, 2009 yılında başladığı serüvenin sonunda tüm vücudunu dövmeyle kaplattı. 33 yaşındaki Remy, vücudundaki tüm dövme ve piercinglere 87 bin Pound'dan fazla para harcadığını söyledi.
Remy, ilk yüz piercing'ini 2001 yılında yaptırdığını, 2009'da da dövme sürecine başladığını anlattı. Remy o günden beri vücudunu dövmelerle kaplatmak için bir servet harcadığını açıkladı.
T24'ün The Daily Star'dan aktardığı habere göre Remy, vücudundaki dövme ve piercinglere en az 87 bin Pound harcadığını söyledi. Vücudunun çoğunluğunun dövme kaplı olduğunu anlatan Remy, yüzünün çoğu, kulakları, ayaklarının altı ve dirseklerinin bir bölümünde dövme olmadığını belirtti
En acılı dövme deneyimini de anlatan Remy "Sanırım popomun içi, kalçamın derinindeki bölgeler oldukça hassastı" dedi.
Remy, 180 bin takipçili Instagram hesabında dövme deneyimlerini anlatıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:14Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı
02:44ABD'de kar fırtınası: 280 bin kişi elektriksiz kaldı, 2 binden fazla uçuş iptal edildi
02:15Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı: 'Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık'
02:03Ivana Sert, yayın sırasında Okan Bayülgen'i takip etmeyi bıraktı
01:36Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
01:27İçişleri Bakanlığı'na 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
01:18Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir
00:57Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Lille ile berabere kaldı
00:50Kuryenin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp kaçtı
00:38Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı
00:33Prof. Dr. Ekmekçi: Asistan standardını belirleyen de, af çıkartan da Adalet Bakanlığı değil
00:28Bakan Soylu: Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
00:16Türk Tabipleri Birliği: Virüsün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur
00:08Ordu'da bir hemşire, otel odasında ölü bulundu
00:03Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu tilki tedaviye alındı
DünRıdvan Dilmen: Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret eden adamların ne işi var TFF’de
DünGalatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'
DünAkşener'den Erdoğan'a: Müstakbel muhalefet partisi genel başkanı konuşmuş
DünHastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
DünArıza yapan gemi kurtarıldı, İstanbul Boğazı'nda trafik normale döndü