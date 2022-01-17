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Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler
Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler
Antalya'da itfaiye ekibi, minibüsün motor kısmına giren yavru kediyi kurtarabilmek için cep telefonundan kedi sesi dinletti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T14:39+0300
2022-01-17T14:42+0300
kedi
türkiye
motor
itfaiye ekipleri
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Lüks minibüs sahibi Sevgi Akçan, yolda seyir halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını otoparka çeken Akçan, kaputu açtığında kedi sesini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi.Adrese gelen itfaiye ekibi, motor kısmında olduğu anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.Ekipteki bir kişi, yavru kedinin motordan çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Buna rağmen kedi bulunamayınca tutanak tutan itfaiye ekibi, olay yerinden ayrıldı.Kedinin motordan çıkıp gitmiş olabileceğini söyleyen araç sahibi Sevgi Akçan, "O bir can taşıyor. Ona bir şey olursa üzülürüm. Bu yüzden arayıp, ekiplerden yardım istedim. Sanıyorum bulunduğu yerden inip gitmiş" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/araclarin-motor-bolumune-giren-kedilere-dikkat-kontagi-cevirmeden-kaputa-vurun-1052010190.html
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kedi, motor, itfaiye ekipleri

Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler

14:39 17.01.2022 (güncellendi: 14:42 17.01.2022)
© DHAMinibüs, motordaki kedi
Minibüs, motordaki kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
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Antalya'da itfaiye ekibi, minibüsün motor kısmına giren yavru kediyi kurtarabilmek için cep telefonundan kedi sesi dinletti.
Lüks minibüs sahibi Sevgi Akçan, yolda seyir halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını otoparka çeken Akçan, kaputu açtığında kedi sesini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi.
Adrese gelen itfaiye ekibi, motor kısmında olduğu anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.
Ekipteki bir kişi, yavru kedinin motordan çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Buna rağmen kedi bulunamayınca tutanak tutan itfaiye ekibi, olay yerinden ayrıldı.
Kedinin motordan çıkıp gitmiş olabileceğini söyleyen araç sahibi Sevgi Akçan, "O bir can taşıyor. Ona bir şey olursa üzülürüm. Bu yüzden arayıp, ekiplerden yardım istedim. Sanıyorum bulunduğu yerden inip gitmiş" dedi.
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