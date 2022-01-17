Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/yeni-safak-yazari-meb-personeli-saymanlik-kadrolarina-sinavsiz-atama-yapilmasindan-rahatsiz-1052799362.html
Yeni Şafak yazarı: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız
Yeni Şafak yazarı: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız
Yeni Şafak yazarı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda saymanlık kadrolarına sınavsız yapılan atamaların rahatsız yarattığını yazdı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T08:14+0300
2022-01-17T08:14+0300
türkiye
meb
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_5:0:2849:1600_1920x0_80_0_0_b62a43deaccfcd7af76797dd4d4e021b.jpg
Ahmet Ünlü 'MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız' başlıklı köşe yazısında, sayman kadroları için “liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama isteniyorsa” sınav yapılması gerektiğini söyledi.Yeni Şafak yazarının yazısının ilgili kısmı şöyle:Bir okuyucumuz MEB’de şeflerin sınava girmeden ve duyuruya çıkılmadan sayman kadrosuna atandığını belirtmektedir. Ayrıca sorusunda; “duyuruya çıkılması gerekmiyor mu, bu haksızlık değil mi, bunun bir usulü yok mu?” diye ilave ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in 1’inci maddesinde; bu yönetmeliğin amacının, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yapılacağı belirtilmesine rağmen sayman kadrosuna şefler arasından sınavsız atama yapılmaktadır. Yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddeleri şeflerin sınavsız olarak sayman kadrolarına atanmasına cevaz vermektedir. Ancak okuyucumuzun da belirtmiş olduğu gibi sayman kadrosuna maaşın yüksek olması nedeniyle şefler arasından çok fazla atanma talebi olduğu anlaşılmaktadır. Yine anlaşıldığı kadarıyla bu kadroya atama için uzun süredir görevde yükselme sınavı yapılmamaktadır. Yönetmeliğin amaç maddesinde belirtildiği üzere bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması isteniyorsa sayman kadroları için mutlaka sınav yapılarak hak edenlerin atanması sağlanmalıdır. Kaldı ki hiçbir bakanlık atamalarda kariyer ve liyakat ilkesini elinin tersiyle itemez. Bu işin yolu da eşitler arasında yarışma ve yeterlik sınavından geçmektedir.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_360:0:2493:1600_1920x0_80_0_0_323794b9a518d32cd350ddba0e51ed89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meb, atama

Yeni Şafak yazarı: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız

08:14 17.01.2022
© DHAMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© DHA
Abone ol
Yeni Şafak yazarı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda saymanlık kadrolarına sınavsız yapılan atamaların rahatsız yarattığını yazdı.
Ahmet Ünlü 'MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız' başlıklı köşe yazısında, sayman kadroları için “liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama isteniyorsa” sınav yapılması gerektiğini söyledi.
Yeni Şafak yazarının yazısının ilgili kısmı şöyle:
Bir okuyucumuz MEB’de şeflerin sınava girmeden ve duyuruya çıkılmadan sayman kadrosuna atandığını belirtmektedir. Ayrıca sorusunda; “duyuruya çıkılması gerekmiyor mu, bu haksızlık değil mi, bunun bir usulü yok mu?” diye ilave ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in 1’inci maddesinde; bu yönetmeliğin amacının, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yapılacağı belirtilmesine rağmen sayman kadrosuna şefler arasından sınavsız atama yapılmaktadır. Yönetmeliğin 5 ve 6’ncı maddeleri şeflerin sınavsız olarak sayman kadrolarına atanmasına cevaz vermektedir. Ancak okuyucumuzun da belirtmiş olduğu gibi sayman kadrosuna maaşın yüksek olması nedeniyle şefler arasından çok fazla atanma talebi olduğu anlaşılmaktadır. Yine anlaşıldığı kadarıyla bu kadroya atama için uzun süredir görevde yükselme sınavı yapılmamaktadır. Yönetmeliğin amaç maddesinde belirtildiği üzere bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması isteniyorsa sayman kadroları için mutlaka sınav yapılarak hak edenlerin atanması sağlanmalıdır. Kaldı ki hiçbir bakanlık atamalarda kariyer ve liyakat ilkesini elinin tersiyle itemez. Bu işin yolu da eşitler arasında yarışma ve yeterlik sınavından geçmektedir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:14Yeni Şafak yazarı: MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atama yapılmasından rahatsız
07:55Dilipak: Kenevir tarımında iyileştirme bekleniyor
07:51Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
07:35CHP'li Kaya'dan 'Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini anlatmaz' sözlerine ilişkin açıklama
07:16Çocuklarının telefon bağımlılığını önlemek için arabulucuya başvurdu
06:59Gökçek: İki numaralı kahraman naçizane Melih Gökçek'tir
06:56Tarım arazilerinin kiralarına zam
06:47Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'a gidecek
06:27Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı diplomat hayatını kaybetti
06:03Katar’da 3 haftalık bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
05:21Stoltenberg: NATO, askeri birliklerin ittifaka üye ülkelerden çekilmesini kabul etmeyecek
05:14‘Almatı’daki olaylar sırasında isyancılar bin 347 adet silah ele geçirdi’
05:05İzmir'de trans birey ensesinden bıçaklanmış halde apartman girişinde ölü bulundu
04:52Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
04:37Engelli genç adamın mısır tezgahının aküsünü ve malzemelerini çaldılar
04:13Fransa'da Kovid-19 aşı kartıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi
03:55Bursa'da kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
03:51Lugansk: Ukrayna ordusu Donbass’ta zırhlı araçlar konuşlandırdı
03:37Kuzey Makedonya'da yeni hükümet güvenoyu aldı
03:14Vücudunu dövme ve piercinglerle kapladı: En az 87 bin pound harcadı