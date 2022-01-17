Yozgat'ta öğretmenlerden 'eşekli kütüphane': 'Geldiğimizi davul çalarak haber veriyoruz'

Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphane hizmeti veren ve ‘Eşekli Kütüphaneci’ olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek ‘Gezici Kütüphane’yi hayata geçirdi.Yaklaşık 20 gün önce hayata geçirilen projeyle iki öğretmen, kitapları köy sakinleriyle buluşturuyor.Kitap dağıtımında öğretmenlerine eşlik eden iki öğrenciden biri elindeki küçük davulu çalarak kütüphanenin geldiğini vatandaşlara duyuruyor.Okulun müdürü Çelik, köyde okuma bilincini artırmak için projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gidiyoruz, kitap dağıtıyoruz, iki hafta süre veriyoruz ve okunan kitapları yenisiyle değiştiriyoruz. Evlere gittiğimizde haber vermek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'gezici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evinden çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu kitabı alıyoruz" dedi.İlginin çok güzel olduğunu aktaran Çelik, taşımalı öğrencilerden dolayı talep gelen çevre köylere de kısa sürede gideceklerini söyledi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Küçükçalağıl köyünde görevli iki öğretmen, eşek sırtında oluşturdukları ‘Gezici Kütüphane’ ile kapı kapı gezerek vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.
Şehit Selman Bozkurt Ortaokulu Müdürü Feyzullah Çelik ve Türkçe öğretmeni Neslihan Tekdemir Uslu, 1940'lı yıllarda eşek sırtında seyyar kütüphane hizmeti veren ve ‘Eşekli Kütüphaneci’ olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'den esinlenerek ‘Gezici Kütüphane’yi hayata geçirdi.
Yaklaşık 20 gün önce hayata geçirilen projeyle iki öğretmen, kitapları köy sakinleriyle buluşturuyor.
Kitap dağıtımında öğretmenlerine eşlik eden iki öğrenciden biri elindeki küçük davulu çalarak kütüphanenin geldiğini vatandaşlara duyuruyor.
Okulun müdürü Çelik, köyde okuma bilincini artırmak için projeyi başlattıklarını belirterek, "Evlere gidiyoruz, kitap dağıtıyoruz, iki hafta süre veriyoruz ve okunan kitapları yenisiyle değiştiriyoruz. Evlere gittiğimizde haber vermek amacıyla çocuğumuz davul çalarak 'gezici kütüphane geldi' diyor ve vatandaş evinden çıkıyor. Kitap veriyoruz, okuduğu kitabı alıyoruz" dedi.
İlginin çok güzel olduğunu aktaran Çelik, taşımalı öğrencilerden dolayı talep gelen çevre köylere de kısa sürede gideceklerini söyledi.