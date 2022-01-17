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https://tr.sputniknews.com/20220117/yunanistan-aciklarinda-42--buyuklugunde-deprem-1052797445.html
Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu açıklandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T04:52+0300
2022-01-17T04:52+0300
2022-01-17T04:52+0300
yunanistan
deniz
deprem
dünya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/muglanin-seydikemer-ilcesi-aciklarinda-43-buyuklugunde-deprem-1052795654.html
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yunanistan, deniz, deprem
Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün
Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.