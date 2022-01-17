https://tr.sputniknews.com/20220117/zabita-ekiplerinin-uyardigi-komurcu-kendini-yakti-1052824150.html

Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı

Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin kendisini uyardığı, belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yaptığı iddia... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

muğla

kömür

zabıta

kendini yakma eylemi

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Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde S.E.’nin belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi. Bir hafta sonra, S.E.’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi. Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çevredekiler tarafından üzerini kaplayan alevler söndürülen S.E., bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı. Ambulans gelinceye kadar ayakta duran ve zabıta ekiplerine kızan S.E., olay yerine gelen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.E. Muğla Sıtkı Kocaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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muğla, kömür, zabıta, kendini yakma eylemi