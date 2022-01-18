https://tr.sputniknews.com/20220118/13-kisiyi-kacirdi-504-yil-hapis-cezasi-aldi-1052845870.html

13 kişiyi kaçırdı, 504 yıl hapis cezası aldı

13 kişiyi kaçırdı, 504 yıl hapis cezası aldı

Meksika’da 13 kişiyi kaçırmak ve suçu organize etmekten sorumlu tutulan zanlıya 504 yıl hapis cezası verildi 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T12:45+0300

2022-01-18T12:45+0300

2022-01-18T12:49+0300

adam kaçırma

dünya

meksika

hapis cezası

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Meksika’da 13 kişiyi kaçırmaktan suçlu bulunan zanlıya rekor hapis cezası verildi. Meksika’da bir mahkeme, 13 kişinin kaçırılmasından sorumlu olan Humberto P isimli şahsa, adam kaçırma suçunu organize etmekten 504 yıl hapis cezası verirken, Jesus V ve Gabriel M isimli zanlılara ise 190 yıl hapis cezası verdi. Zanlılardan Sofia S’ye ise 40 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.Kurbanlara işkence yaptıkları tespit edildiMeksika Başsavcılığı, 2011 yılının nisan ayında tutuklanarak cezaevine konulan dört zanlının, organize örgüt oluşturarak Meksika eyaletindeki bazı şehirlerde 2009 ile 2011 yılları arasında silah zoruyla 13 kişiyi kaçırdıklarını ve ailelerinden fidye istediklerini bildirdi. Başsavcılık ayrıca, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlıların kurbanlara işkence uyguladıklarını ve birçok kurbanı da öldürdüklerini açıkladı.

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adam kaçırma, meksika, hapis cezası