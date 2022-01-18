6 yıl sonra tutuklandı: Yağmur Önüt'ün katiline 16 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 19 Nisan 2016 tarihinde Egemen Vardar, aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Vardar, tüfeğin şaka yaparken yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Vardar cezaevinden tahliye edildi.Önüt’ün ailesi karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Vardar’a ‘bilinçli taksir’den değil ‘olası kastla öldürmek’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle kararı bozdu. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın kararına uydu. Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, Vardar’ın Ezel dizisinden esinlenerek kızını öldürdüğünü öne sürdü.İyi hal indirimi verildiÖnüt Davası tam 6 yıl sürdü. Davanın dün görülen duruşmasında mahkeme, ‘olası kastla ölüme neden olmak’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı Egemen Vardar’ın cezasını iyi halle birlikte 16 yıl 8 aya indirdi. Vardar kararla birlikte mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.'Benim vicdanım rahat'Davanın dün görülen duruşmasında savunma yapan Egemen Vardar, “Öncelikle bu kadın cinayeti falan değil. Cinayet bilerek ve isteyerek yapılır. Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Kimseyi de sonrasında tehdit etmedim. Yağmur’u ben kaybettim. Hayatım bitti. Hapse girmemek için söylemiyorum bunları. Evleneceğim insanı kaybettim ben. Çok üzgünüm. Benim kaybım çok büyük. 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim vicdanım rahat. Suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.Duruşma sonrası açıklama yapan Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, “6 yıl uğraştık. Çok şükür kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum” dedi.
Kız arkadaşı Yağmur Önüt’ü tüfekle vurarak öldüren Egemen Vardar, “Yanlışlıkla vurdum. Vicdanım rahat” diye savunma yaptığı duruşmada 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ve tutuklandı. Pompalı tüfekle 19 Nisan 2016’da öldürülen Önüt Davası tam 6 yıl sürdü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 19 Nisan 2016 tarihinde Egemen Vardar, aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Vardar, tüfeğin şaka yaparken yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Vardar cezaevinden tahliye edildi.
Önüt’ün ailesi karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Vardar’a ‘bilinçli taksir’den değil ‘olası kastla öldürmek’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle kararı bozdu. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın kararına uydu. Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, Vardar’ın Ezel dizisinden esinlenerek kızını öldürdüğünü öne sürdü.
İyi hal indirimi verildi
Önüt Davası tam 6 yıl sürdü. Davanın dün görülen duruşmasında mahkeme, ‘olası kastla ölüme neden olmak’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı Egemen Vardar’ın cezasını iyi halle birlikte 16 yıl 8 aya indirdi. Vardar kararla birlikte mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Benim vicdanım rahat'
Davanın dün görülen duruşmasında savunma yapan Egemen Vardar, “Öncelikle bu kadın cinayeti falan değil. Cinayet bilerek ve isteyerek yapılır. Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Kimseyi de sonrasında tehdit etmedim. Yağmur’u ben kaybettim. Hayatım bitti. Hapse girmemek için söylemiyorum bunları. Evleneceğim insanı kaybettim ben. Çok üzgünüm. Benim kaybım çok büyük. 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim vicdanım rahat. Suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, “6 yıl uğraştık. Çok şükür kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum” dedi.