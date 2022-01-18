77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı

Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı. Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi. Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı. Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi. Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.
Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı ve şartlı tahliye talebinde bulunduğu mahkemede yargıçlara Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu.
Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı.
Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi.
Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı.
Right-wing extremist Anders Behring Breivik made a Nazi salute and held up racist messages on Tuesday as he asked for parole, a request widely expected to be denied just 10 years after carrying out Norway's deadliest peacetime attack https://t.co/ppAnjQWP6fpic.twitter.com/YkcwH6zHqw
Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi.
Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.