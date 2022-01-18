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77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı
77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı
Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı ve şartlı tahliye talebinde bulunduğu mahkemede yargıçlara Nazi selamı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:30+0300
2022-01-18T17:35+0300
norveç
irkçılık
nazi
anders behring breivik
mahkeme
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Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı. Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi. Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı. Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi. Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20200507/breiviki-cagristiran-norvecli-cami-saldirgani-acil-adalet-icin-yaptim-dedi-1041988847.html
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norveç, irkçılık, nazi, anders behring breivik, mahkeme

77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı

17:30 18.01.2022 (güncellendi: 17:35 18.01.2022)
© İHA / Ole Berg-Rusten Anders Behring Breivik
Anders Behring Breivik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA / Ole Berg-Rusten
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Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı ve şartlı tahliye talebinde bulunduğu mahkemede yargıçlara Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu.
Norveç’in başkenti Oslo ve Utoya Adası’nda 22 Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik bugün mahkeme karşısına çıktı.
Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirdi.
Aşırı sağcı Breivik, mahkemede 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna giren Breivik, Baş Yargıç Dag Bjorvik’in isteği üzerine çantasında da aynı yazının bulunduğu kağıtları kaldırdı.
Breivik’in avukatı Oystein Storrvik yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik’te bu hakkını kullanmaya karar verdi” dedi.
Breivik’in gerçekleştirdiği saldırılar Norveç’in 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gördüğü en kanlı saldırılar olarak adlandırılırken, şartlı tahliye talebinin büyük ölçüde reddedilmesi bekleniyor.
Mahkemede Trumpvari el hareketi yapan Philip Manshaus ile avukatı Unni Fries - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2020
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