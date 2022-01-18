https://tr.sputniknews.com/20220118/8-ay-once-kaybettigi-kedisini-telefondan-duydugu-sesten-taniyarak-buldu-1052855377.html
8 ay önce kaybettiği kedisini 'miyav' sesinden tanıdı
8 ay önce kaybettiği kedisini 'miyav' sesinden tanıdı
İngiltere'nin Essex eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi bir kadın, 8 ay önce kaybettiği kedisini telefondan şans eseri duyduğu sesinden tanıyarak buldu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:45+0300
2022-01-18T16:45+0300
2022-01-18T17:09+0300
yaşam
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40 yaşındaki Rachael Lawrence isimli kadın, geçen yıl kedisini kaybetti. Lawrence, diğer kedisini kontrol etmek için daha önce evine gelen veterineri aradığında arka planda bir 'miyav' sesi duydu.Lawrence, duyduğu sesin kulağına tanıdık geldiğini belirterek veterinere çeşitli sorular yöneltti.3 çocuk annesi Lawrence, veterinerden söz konusu kedinin başıboş bir hayvan olduğunu ve bir hafta önce kliniğe getirildiği yanıtını aldı. Aldığı yanıt üzerine şüpheye düşen kadın, veterineri daha sonra birkaç kez daha aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirtti. Aramaları sonucunda veterinere ulaşan Lawrence, kedinin siyah olup olmadığını sordu ve 'evet' yanıtını aldı. Daha sonra arka ayaklarından birinde beyaz bir leke olup olmadığını soran kadın, buna da 'evet' yanıtını alınca harekete geçti.Kadın, kedisi Torvi'yi almaya gittiğinde 'Fatman' takma adı verilen siyah kediyi gördü. 8 ay önce kaybettiği Barnaby'nin fotoğraflarını da yanında götüren Lawrence, kliniğe girer girmez siyah kedinin Barnaby olduğunu anladı."Ağladım. Salya sümük ağladım. Hıçkırıyordum. Onu sekiz aydır görmemiştik. Tekrar bir araya geldiğimiz için çok mutluyum" diyen 40 yaşındaki kadın, o an üç çocuğunu görüntülü arayarak mutlu haberi verdi."Olması gereken yere geri döndü. Bizimle çok iyi geçiniyor" diyen anne, Barnaby'nin 'bir sürü yarası olduğunu ve tüyleri eksik olduğu için sıska göründüğünü" belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/daha-once-marti-ve-farelerin-pesine-dusen-kediler-bu-sefer-drone-pesine-dustu-1052765517.html
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ingiltere, kedi, ev, kavuşma, yavru kedi, anne, bahçe, essex
8 ay önce kaybettiği kedisini 'miyav' sesinden tanıdı
16:45 18.01.2022 (güncellendi: 17:09 18.01.2022)
İngiltere'nin Essex eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi bir kadın, 8 ay önce kaybettiği kedisini telefondan şans eseri duyduğu sesinden tanıyarak buldu.
40 yaşındaki Rachael Lawrence isimli kadın, geçen yıl kedisini kaybetti. Lawrence, diğer kedisini kontrol etmek için daha önce evine gelen veterineri aradığında arka planda bir 'miyav' sesi duydu.
Lawrence, duyduğu sesin kulağına tanıdık geldiğini belirterek veterinere çeşitli sorular yöneltti.
3 çocuk annesi Lawrence, veterinerden söz konusu kedinin başıboş bir hayvan olduğunu ve bir hafta önce kliniğe getirildiği yanıtını aldı. Aldığı yanıt üzerine şüpheye düşen kadın, veterineri daha sonra birkaç kez daha aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirtti.
Aramaları sonucunda veterinere ulaşan Lawrence, kedinin siyah olup olmadığını sordu ve 'evet' yanıtını aldı. Daha sonra arka ayaklarından birinde beyaz bir leke olup olmadığını soran kadın, buna da 'evet' yanıtını alınca harekete geçti.
Kadın, kedisi Torvi'yi almaya gittiğinde 'Fatman' takma adı verilen siyah kediyi gördü. 8 ay önce kaybettiği Barnaby'nin fotoğraflarını da yanında götüren Lawrence, kliniğe girer girmez siyah kedinin Barnaby olduğunu anladı.
"Ağladım. Salya sümük ağladım. Hıçkırıyordum. Onu sekiz aydır görmemiştik. Tekrar bir araya geldiğimiz için çok mutluyum" diyen 40 yaşındaki kadın, o an üç çocuğunu görüntülü arayarak mutlu haberi verdi.
"Olması gereken yere geri döndü. Bizimle çok iyi geçiniyor" diyen anne, Barnaby'nin 'bir sürü yarası olduğunu ve tüyleri eksik olduğu için sıska göründüğünü" belirtti.