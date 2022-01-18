https://tr.sputniknews.com/20220118/abdden-yemendeki-husilerin-abu-dabiyi-hedef-alan-saldirisina-kinama-1052834936.html

ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama

ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Yemen'deki Husilerin BAE'nin Abu Dabi kentini hedef alan İHA saldırısını 'şiddetle kınadıklarını' ifade etti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T03:15+0300

2022-01-18T03:15+0300

2022-01-18T03:17+0300

dünya

abd

saldırı

abu dabi

insansız hava aracı

birleşik arap emirlikleri (bae)

husiler

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısını kınadığını belirtti.Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD bugün Abu Dabi'de, kentteki uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere sivil bölgeleri hedef alan, masum sivilleri öldüren ve yaralayan terör saldırılarını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Bu kurbanların ailelerine ve BAE halkına başsağlığı diliyoruz. Husiler bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. BAE'nin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz ve ortağımız Emirliklerin yanındayız" dedi.Dün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abd, saldırı, abu dabi, insansız hava aracı, birleşik arap emirlikleri (bae), husiler