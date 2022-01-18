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ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama
ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Yemen'deki Husilerin BAE'nin Abu Dabi kentini hedef alan İHA saldırısını 'şiddetle kınadıklarını' ifade etti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T03:15+0300
2022-01-18T03:17+0300
dünya
abd
saldırı
abu dabi
insansız hava aracı
birleşik arap emirlikleri (bae)
husiler
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısını kınadığını belirtti.Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD bugün Abu Dabi'de, kentteki uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere sivil bölgeleri hedef alan, masum sivilleri öldüren ve yaralayan terör saldırılarını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Bu kurbanların ailelerine ve BAE halkına başsağlığı diliyoruz. Husiler bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. BAE'nin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz ve ortağımız Emirliklerin yanındayız" dedi.Dün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html
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abd, saldırı, abu dabi, insansız hava aracı, birleşik arap emirlikleri (bae), husiler

ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama

03:15 18.01.2022 (güncellendi: 03:17 18.01.2022)
© REUTERS / Nicholas KammNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Nicholas Kamm
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Yemen'deki Husilerin BAE'nin Abu Dabi kentini hedef alan İHA saldırısını 'şiddetle kınadıklarını' ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentini hedef alan insansız hava araçlı (İHA) saldırısını kınadığını belirtti.
Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD bugün Abu Dabi'de, kentteki uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere sivil bölgeleri hedef alan, masum sivilleri öldüren ve yaralayan terör saldırılarını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Bu kurbanların ailelerine ve BAE halkına başsağlığı diliyoruz. Husiler bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. BAE'nin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz ve ortağımız Emirliklerin yanındayız" dedi.
Dün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.
Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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