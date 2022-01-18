https://tr.sputniknews.com/20220118/abdullah-avci-ile-taylan-antalyali-pfdkye-sevk-edildi-1052870762.html

Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi

Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yı Profesyonel... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T23:57+0300

2022-01-18T23:57+0300

2022-01-18T23:57+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

abdullah avcı

demir grup sivasspor

taylan antalyalı

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TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Abdullah Avcı'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Kasımpaşa ile yapılan müsabakada oyundan ihraç edilen GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'nin de kural dışı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), abdullah avcı, demir grup sivasspor, taylan antalyalı