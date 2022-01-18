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https://tr.sputniknews.com/20220118/ahirdaki-hayvanlar-kayseride-depremi-onceden-hissetti-1052842980.html
Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti
Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220118/kayseride-49-buyuklugunde-deprem-1052834812.html
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deprem, inek

Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti

11:42 18.01.2022
© İHA / ALİ GÖÇ-AW519669Ahırdaki hayvanlar, Kayseri'de depremi önceden hissetti
Ahırdaki hayvanlar, Kayseri'de depremi önceden hissetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA / ALİ GÖÇ-AW519669
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.
Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
02:47
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