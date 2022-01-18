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https://tr.sputniknews.com/20220118/ahirdaki-hayvanlar-kayseride-depremi-onceden-hissetti-1052842980.html
Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti
Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:42+0300
2022-01-18T11:42+0300
2022-01-18T11:42+0300
yaşam
deprem
inek
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Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220118/kayseride-49-buyuklugunde-deprem-1052834812.html
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deprem, inek
Ahırdaki hayvanlar, depremi önceden hissetti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi, ahırdaki hayvanlar önceden sezdi.
Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.