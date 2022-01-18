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https://tr.sputniknews.com/20220118/ak-parti-kripto-yasasi-icin-binance-temsilcileriyle-gorusecek-1052853896.html
AK Parti, kripto yasası için Binance temsilcileriyle görüşecek
AK Parti, kripto yasası için Binance temsilcileriyle görüşecek
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'in Türkiye temsilcileriyle görüşecek. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:46+0300
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mustafa elitaş
binance türkiye
ekonomi
yasa
kripto para
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AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor.Kripto piyasası düzenlemesini, 'vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş' olarak nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220107/ak-partili-elitas-son-donemde-kripto-para-duzenlemesiyle-ilgili-ortaya-atilan-iddialar-asilsizdir-1052488111.html
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mustafa elitaş, binance türkiye, yasa, kripto para

AK Parti, kripto yasası için Binance temsilcileriyle görüşecek

15:46 18.01.2022 (güncellendi: 15:54 18.01.2022)
© AAMustafa Elitaş
Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'in Türkiye temsilcileriyle görüşecek.
AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor.
Kripto piyasası düzenlemesini, 'vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş' olarak nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.
Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
EKONOMİ
AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
7 Ocak, 03:06
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