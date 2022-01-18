https://tr.sputniknews.com/20220118/ak-parti-kripto-yasasi-icin-binance-temsilcileriyle-gorusecek-1052853896.html

AK Parti, kripto yasası için Binance temsilcileriyle görüşecek

AK Parti, kripto yasası için Binance temsilcileriyle görüşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'in Türkiye temsilcileriyle görüşecek. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T15:46+0300

2022-01-18T15:46+0300

2022-01-18T15:54+0300

mustafa elitaş

binance türkiye

ekonomi

yasa

kripto para

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AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor.Kripto piyasası düzenlemesini, 'vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş' olarak nitelendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.

https://tr.sputniknews.com/20220107/ak-partili-elitas-son-donemde-kripto-para-duzenlemesiyle-ilgili-ortaya-atilan-iddialar-asilsizdir-1052488111.html

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mustafa elitaş, binance türkiye, yasa, kripto para