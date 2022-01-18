https://tr.sputniknews.com/20220118/alex-de-souza-calistigim-en-kotu-teknik-direktor-aykut-kocaman-1052832546.html

Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman

Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman

Brezilya basınında bir röportaj veren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, çalıştığı en kötü teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

aykut kocaman

alex de souza

teknik direktör

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2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'den 2012-13 sezonunda ayrılan Alex de Souza, "Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman" dedi.Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza'ya bir röportajda çalıştığı en iyi ve en kötü teknik adam soruldu.NTV Spor'un haberine göre Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.

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aykut kocaman, alex de souza, teknik direktör