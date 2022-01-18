https://tr.sputniknews.com/20220118/ali-cagatay-anlatti-merkantilizmin-turkiye-ekonomi-politikasindaki-izdusumleri-nelerdir-1052854360.html
Ali Çağatay anlattı: Merkantilizmin Türkiye ekonomi politikasındaki izdüşümleri nelerdir?
Ali Çağatay anlattı: Merkantilizmin Türkiye ekonomi politikasındaki izdüşümleri nelerdir?
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki programında “Türkiye’de uygulanan düşük ücret politikası çalışanların köleleştirilmesinden başka bir şeydir. Nüfus artışının... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:57+0300
2022-01-18T15:57+0300
2022-01-18T15:57+0300
seyir hali
radyo
köle
ekonomi
düşük gelir
çalışma
çalışan
ihracat
merkantilizm
heterodoks
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Ali Çağatay anlattı: Merkantilizmin Türkiye ekonomi politikasındaki izdüşümleri nelerdir?
18.01.2022 SEYİR HALİ BAŞLIK
Ali Çağatay, merkantilizm düzeninin tarihsel ilkelerini ve Türkiye’nin ekonomi politikasındaki izdüşümlerini Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında yorumladı.Çağatay, merkantilizmin himayecilik politikasını “Merkantilizme göre bir yönetim ekonomide korumacı rol oynamalıdır. Dışarıdan gelen bir şeye izin vermeyeceksiniz. İçeride yapabilirseniz yapın. Yapamazsanız ancak isteyebilirsiniz. ‘Sömürebilir, çalıp çırpabilirsiniz fakat dışarıdan altınla mal almayın’ diyor. Merkantilizmin doğuşu böyle başlıyor. Merkantilizmde himayecilik politikası egemendir. Devlet yerli üretimi korur. Korumak için yabancı ürünleri gerekirse bütünüyle yasaklar ya da gümrük vergilerini arttırır. Merkantilistler bir ülkenin nüfusunun artmasından yanadır. Kalabalık nüfus iş gücünü arttırarak maliyetleri düşürür. Bu da ihracatta avantaj sağlar. Nüfus artışı teşvik edilir. Çalışma zorunluluğu getirilir hatta çocukların emeğinden yararlanılır. Köle ticareti gibi yollara başvurulur. Düşük ücret politika olgusu savunulur” diye açıkladı.‘Nüfus artışının teşvik edilmesi merkantilizmin 21. yüzyıl izdüşümüdür’Merkantilizmin ‘kölecilik’ yoluna başvurduğunu ifade eden Çağatay, şunları söyledi:“Köle kullanamadığımıza göre geriye ne kalıyor? Çalışanları köleleştirmek kalıyor. Türkiye’de son bir buçuk yıldır uygulanan düşük ücret politikası çalışanların köleleştirilmesinden başka birşey değildir. Nüfus artışının teşvik edilmesi merkantilizmin 21. yüzyıl izdüşümüdür. Şu an heterodoks diye uygulanan politikanın 21. yüzyıla uyarlanmış bir merkantilist politika olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hiç ithalat yapmamalı olabildiğince ihracat yapmalıdır. Şu anda buna uğraşıyoruz. Ne diyoruz? 225 milyar dolara çıktık. Allah’ın izniyle 250 milyar dolara çıkacağız. Bütün bu uygulama buradan kaynaklanıyor.”
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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radyo, köle, ekonomi, düşük gelir, çalışma, çalışan, ihracat, merkantilizm, heterodoks, аудио
Ali Çağatay anlattı: Merkantilizmin Türkiye ekonomi politikasındaki izdüşümleri nelerdir?
Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki programında “Türkiye’de uygulanan düşük ücret politikası çalışanların köleleştirilmesinden başka bir şeydir. Nüfus artışının teşviki merkantilizmin 21. yüzyıl izdüşümüdür. Heterodoks politikanın 21. yüzyıla uyarlanmış bir merkantilist politika olduğunu söylemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
Ali Çağatay, merkantilizm düzeninin tarihsel ilkelerini ve Türkiye’nin ekonomi politikasındaki izdüşümlerini Radyo Sputnik’te Seyir Hali programında yorumladı.
Çağatay, merkantilizmin himayecilik politikasını “Merkantilizme göre bir yönetim ekonomide korumacı rol oynamalıdır. Dışarıdan gelen bir şeye izin vermeyeceksiniz. İçeride yapabilirseniz yapın. Yapamazsanız ancak isteyebilirsiniz. ‘Sömürebilir, çalıp çırpabilirsiniz fakat dışarıdan altınla mal almayın’ diyor. Merkantilizmin doğuşu böyle başlıyor. Merkantilizmde himayecilik politikası egemendir. Devlet yerli üretimi korur. Korumak için yabancı ürünleri gerekirse bütünüyle yasaklar ya da gümrük vergilerini arttırır. Merkantilistler bir ülkenin nüfusunun artmasından yanadır. Kalabalık nüfus iş gücünü arttırarak maliyetleri düşürür. Bu da ihracatta avantaj sağlar. Nüfus artışı teşvik edilir. Çalışma zorunluluğu getirilir hatta çocukların emeğinden yararlanılır. Köle ticareti gibi yollara başvurulur. Düşük ücret politika olgusu savunulur” diye açıkladı.
‘Nüfus artışının teşvik edilmesi merkantilizmin 21. yüzyıl izdüşümüdür’
Merkantilizmin ‘kölecilik’ yoluna başvurduğunu ifade eden Çağatay, şunları söyledi:
“Köle kullanamadığımıza göre geriye ne kalıyor? Çalışanları köleleştirmek kalıyor. Türkiye’de son bir buçuk yıldır uygulanan düşük ücret politikası çalışanların köleleştirilmesinden başka birşey değildir. Nüfus artışının teşvik edilmesi merkantilizmin 21. yüzyıl izdüşümüdür. Şu an heterodoks diye uygulanan politikanın 21. yüzyıla uyarlanmış bir merkantilist politika olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hiç ithalat yapmamalı olabildiğince ihracat yapmalıdır. Şu anda buna uğraşıyoruz. Ne diyoruz? 225 milyar dolara çıktık. Allah’ın izniyle 250 milyar dolara çıkacağız. Bütün bu uygulama buradan kaynaklanıyor.”