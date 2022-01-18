https://tr.sputniknews.com/20220118/almanya-basbakani-scholz-rusya-ukraynaya-saldirirsa-kuzey-akim-2yi-dondurabiliriz-1052859142.html

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi dondurabiliriz

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi dondurabiliriz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın 'Ukrayna'ya saldırması durumunda' Kuzey Akım 2'yi durdurabileceklerini söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:07+0300

2022-01-18T18:07+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yorumları, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 'Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumunda Batı'nın doğalgaz projelerine karşı uygun önlemleri alacağına' ilişkin yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'ya askeri müdahale olması durumunda ödenecek yüksek bir bedel olacağı ve her şeyin tartışılması gerektiği açık" ifadelerini kullandı.Almanya ile ABD arasında geçen yılın Temmuz ayında 'Kuzey Akım 2'ye yönelik ortak yaklaşım' anlaşmasını hatırlatan Scholz, Ukrayna'nın varsayımsal bir 'Rus işgalinin' 'NATO'nun Kiev'e askeri yardımına yol açıp açmayacağı sorulduğunda' ise, Moskova'nın 'ciddi' siyasi, ekonomik ve mali sonuçlarla karşılaşacağını' iddia etti ancak silah teslimatı konusunda bir yorumda bulunmadı.Rusya'yla 'yapıcı ve istikrarlı ilişkiler istediklerini' söyleyen Scholz, aynı anda Rusya'dan 'Ukrayna sınırındaki askerlerinin sayısını azaltmasını istedi. Scholz, "Tam tersine, uzun vadeli gerilimlerle ilgilenmiyoruz. Ancak herkesin üzerinde anlaştığımız ilkelere bağlı kalması da önemli ve bu, Rusya'nın AGİT'in [Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı] ilkelerine bağlı kalması gerektiği anlamına geliyor" dedi.Ukrayna gerilimiyle ilgili olarak Normandiye formatı kapsamında Almanya ile Fransa'nın 'Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyen Scholz ayrıca, "ABD ve Rusya arasındaki ikili müzakereler, Rusya-NATO Konseyi, AGİT, Normandiya formatı gibi tüm seviyeleri dikkate alıyoruz. Mevcut durumda bir iyileşme elde etmemiz için hepsi kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, ukrayna, almanya, kuzey akım-2