https://tr.sputniknews.com/20220118/almanyada-jet-fadila-dava-35-bin-euronun-faizi-ile-odenmesine-karar-verildi-1052838629.html

Almanya'da Jet Fadıl'a dava: 35 bin euro’nun faizi ile ödenmesine karar verildi

Almanya'da Jet Fadıl'a dava: 35 bin euro’nun faizi ile ödenmesine karar verildi

Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için 350 milyon euro toplayan ve kâr payı vaat eden Akgündüz aleyhine Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaş dava açtı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T09:07+0300

2022-01-18T09:07+0300

2022-01-18T09:07+0300

türkiye

almanya

mahkeme

dolandırıcılık

fadıl akgündüz (jet fadıl)

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On binlerce gurbetçi gibi Ramazan Çelik de, JETPA’nın Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yapılan tanıtımlardan etkilendi. Bir miktar birikimi bulunan Çelik, JETPA Holding’in Almanya’daki şirketinin kapısını çaldı. Şirket çalışanı A. A., Çelik’e Türkiye’de kurulacak İmza markalı otomobil projesini anlattı ve ikna etti. Bu kişi, Çelik’e yaptığı ödemeyi, kâr payı ile iade alacağını “Banka kadar sağlamız” sözleri eşliğinde belirtti. Çelik, biriktirdiği parayı şirketin hesabına aktardı. Çelik’in 3 Mart 1999’da yaptığı bu para yatırma işleminin üzerinden bir yıl geçmeden JETPA açısından işler kötüye gitmeye başladı. 2001’de Çelik’in para yatırdığı şirket kapandı. Hürriyet'te yer alan habere göre Çelik, alacağının tahsili için Frankfurt Main Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Çelik’in açtığı davada, davalı konumda JETPA Holding’in yanı sıra, Fadıl Akgündüz, eşi Birsen Akgündüz ile, Akgündüz’ün ortağı Sacit Duran da yer aldı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Çelik’i haklı buldu. Mahkeme, Çelik’in hileli bir biçimde kaldırıldığına hükmetti ve ödediği 35 bin euro’nun faizi ile ödenmesine karar verdi.'Kimse kandırılmadı'Çelik, Almanya mahkemesinin verdiği kararın Türkiye’de işleme konulabilmesi için yeni bir dava açtı. Bu kez, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl, ‘tanıma ve tenfiz’ davası açıldı.Fadıl Akgündüz’ün avukatları, anılan davada yaptıkları savunmalarda özetle “Kimsenin kandırılması durumu söz konusu değil. Ortada herhangi bir usulsüz işlem yok” dedi. Davalı konumda bulunan Sacit Duran adına yapılan savunmada ise, “Davacı Ramazan Çelik’in para yatırdığı şirket ile müvekkilin ilgisi yok. Duran, JETPA Holding AŞ’deki hisselerini de yıllar sonra mahkeme yolu ile alabildi” denildi. Yapılan yargılama sonrası Çelik’in davasını kabul eden mahkeme, Almanya mahkemesinin verdiği kararının tanınması önünde yasal bir engel bulunmadığını kaydetti. Mahkeme, Çelik’e yapılacak ödemede, Sacit Duran dışındaki kişiler ile Jetpa Holding AŞ’nin sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Çelik’e 35 bin Euro’luk ödemenin son 12 yıllık faizi ile yapılması gerektiğine karar verdi. Bu kararla, Çelik, alacağının tahsili için işlem yapabilecek.

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almanya, mahkeme, dolandırıcılık, fadıl akgündüz (jet fadıl)