https://tr.sputniknews.com/20220118/almatida-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1052864410.html

Almatı’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Almatı’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kazakistan’ın Almatı şehrinde, yakıt fiyatlarının artışı ile başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle uygulanan olağanüstü hal ve sokağa çıkma... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T20:40+0300

2022-01-18T20:40+0300

2022-01-18T20:40+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

sokağa çıkma yasağı

almatı

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Almatı Komuta ve Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, şehirde 5 Ocak’tan itibaren uygulanan olağanüstü hal ile sokağa çıkma yasağının 19 Ocak saat 00.00’dan itibaren kalkacağı ifade edildi. Bununla birlikte terör tehdidi seviyesinin ‘kırmızı’ (ciddi) olarak kaldığı belirtilen açıklamada, polis ve askerlerin 24 saat devriye görevini sürdürecekleri ve güvenlik kontrol noktalarının kalacağı kaydedildi.Açıklamada, “Ciddi terör tehdidi seviyesi koşullarında güvenlik güçleri mensupları, vatandaşları ve eşyalarını, araçlarını arama ve hareketlerini geçici olarak kısıtlama veya yasaklama hakkına sahipler. Yürüyüş ve gösterilerin düzenlenmesi yasak” ifadesine yer verildi.Merkez, terörle mücadele operasyonunun bitiş tarihiyle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağını belirtti.Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Berik Uali, bu gece yarısından itibaren Almatı’nın yanı sıra başkenti Nursultan ile başta Almatı Bölgesi olmak üzere 7 bölgede daha olağanüstü halin, sokağa çıkma ve diğer yasaklarının kaldırılacağını duyurdu. Daha önce ülkenin 10 bölgesinde olağanüstü hal kaldırılmıştı.

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kazakistan, sokağa çıkma yasağı, almatı