https://tr.sputniknews.com/20220118/ankaragucu-baslatti-kulupler-ahmet-caliki-cikolatayla-anacak-1052836692.html

Ankaragücü başlattı: Kulüpler Ahmet Çalık'ı çikolatayla anacak

Ankaragücü başlattı: Kulüpler Ahmet Çalık'ı çikolatayla anacak

Ankaragücü, trafik kazasında vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı. Çalık için çocuklara çikolata dağıtma... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T06:55+0300

2022-01-18T06:55+0300

2022-01-18T06:55+0300

türkiye

ankaragücü

konyaspor

ahmet çalık

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Ankaragücü, geçirdiği kaza sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü, okullara çikolata dağıtacak. Kulübün etkinlik duyurusuna Bursaspor'u ekleyerek zincir başlattı. Çağrıyı yanıtsız bırakmayan Bursaspor Trabzonspor'u davet etti, etkinlik büyüdü ve diğer kulüplerin de katılımıyla yurt çapına yayıldı.Ankaragücü'nün başlattığı bu akıma şu ana kadar Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Denizlispor , Galatasaray, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa da katıldı.

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ankaragücü, konyaspor, ahmet çalık