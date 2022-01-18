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Ankaragücü başlattı: Kulüpler Ahmet Çalık'ı çikolatayla anacak
© İHA Ahmet Çalık
© İHA
Ankaragücü, trafik kazasında vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı. Çalık için çocuklara çikolata dağıtma etkinliğine bir çok kulüp katılacak.
Ankaragücü, geçirdiği kaza sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü, okullara çikolata dağıtacak. Kulübün etkinlik duyurusuna Bursaspor'u ekleyerek zincir başlattı. Çağrıyı yanıtsız bırakmayan Bursaspor Trabzonspor'u davet etti, etkinlik büyüdü ve diğer kulüplerin de katılımıyla yurt çapına yayıldı.
Ankaragücü'nün başlattığı bu akıma şu ana kadar Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Denizlispor , Galatasaray, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa da katıldı.
Acı kaybımız Ankara'nın gururu, örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimizde belirlenen okullarda çocuklarımıza, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 16, 2022
Güzel kalpli Ahmet Çalık...
Saygı ve rahmetle
Sende var mısın? @BursasporSk pic.twitter.com/jzWZTsnpHN
Cebinde çocuklar için her daim çikolata taşıyan bir genci anmanın daha güzel bir yolu olabilir mi? ♥️ Tabii ki bizler de varız! #AhmetÇalık için Cuma günü şehrimizin çocuklarıylayız. @CRizesporAS sizler de var mısınız? 👇 https://t.co/VAeTbI92SK— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 17, 2022