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Arabalarını dolar ve eurolarla kapladılar: 'Onları aracın üzerinde, TL'yi cebimizde tuttuk'
Arabalarını dolar ve eurolarla kapladılar: 'Onları aracın üzerinde, TL'yi cebimizde tuttuk'
Antalya’da iki kişi, Türk Lirası’na dikkat çekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T13:35+0300
2022-01-18T13:54+0300
dolar
yaşam
euro
otomobil
türk lirası
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Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, euro ile dolardaki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek için araçlarına geçersiz dolar ve euro banknotlarıyla kapladı. 4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu bantla yapıştırarak tamamen araçlarını dolar ve euro ile kaplayan gençler, trafiğe kapalı alanlarda araçlarını sergiledi. Araçları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları cep telefonlarına sarılıp otomobilleri fotoğrafladı.‘Türk Lirası bizim için daha önemli’Dolar ve euronun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirası’nı da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk Lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.‘Trafiğe çıkmıyoruz’Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, “Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik” dedi.Otomobilini euro ile kaplayan Mehmet Uçan da, araçları görünce çevredeki insanların hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarının da tepkili şekilde baktığını dile getirdi.Yılbaşında aracını disko topuna çevirmiştiGençlerden Mehmet Doğan, yılbaşı gecesi aynı otomobilini led ışıklarla süslemiş ve trafiğe çıkmıştı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan aracın sahibine, led ışık, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulanmıştı.
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dolar, euro, otomobil, türk lirası

Arabalarını dolar ve eurolarla kapladılar: 'Onları aracın üzerinde, TL'yi cebimizde tuttuk'

13:35 18.01.2022 (güncellendi: 13:54 18.01.2022)
© İHAAntalya'da 'geçersiz' dolar ve euro banknotlarıyla kaplanan araba
Antalya'da 'geçersiz' dolar ve euro banknotlarıyla kaplanan araba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA
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Antalya’da iki kişi, Türk Lirası’na dikkat çekmek için araçlarını ‘geçersiz’ dolar ve euro banknotlarıyla kapladı. Trafiğe kapalı alanda sergilenen araçları görenler, dönüp bir daha bakıyor, ardından cep telefonlarına sarılıyor.
Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, euro ile dolardaki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek için araçlarına geçersiz dolar ve euro banknotlarıyla kapladı. 4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu bantla yapıştırarak tamamen araçlarını dolar ve euro ile kaplayan gençler, trafiğe kapalı alanlarda araçlarını sergiledi. Araçları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi, bazıları cep telefonlarına sarılıp otomobilleri fotoğrafladı.

‘Türk Lirası bizim için daha önemli’

© İHAAracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi.
Aracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
Aracını 100 dolarlarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde geçersiz banknotun yer aldığını söyledi.
© İHA
Dolar ve euronun değersiz olduğuna dikkat çekmek için böyle bir proje yaptıklarını ifade eden Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirası’nı da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk Lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.

‘Trafiğe çıkmıyoruz’

Olumlu ve olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, “Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik” dedi.
Otomobilini euro ile kaplayan Mehmet Uçan da, araçları görünce çevredeki insanların hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarının da tepkili şekilde baktığını dile getirdi.

Yılbaşında aracını disko topuna çevirmişti

Gençlerden Mehmet Doğan, yılbaşı gecesi aynı otomobilini led ışıklarla süslemiş ve trafiğe çıkmıştı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan aracın sahibine, led ışık, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulanmıştı.
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