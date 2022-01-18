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https://tr.sputniknews.com/20220118/avusturyadan-turkiye-ve-abdnin-sezgin-baran-korkmazin-iade-edilmesi-taleplerine-onay-1052834154.html
Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay
Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay
Avusturya'da adli makamlar, Sezgin Baran Korkmaz için hem Türkiye'nin hem ABD'nin iade taleplerini kabul etti. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T01:49+0300
2022-01-18T01:49+0300
dünya
abd
türkiye
avusturya
iade talebi
sezgin baran korkmaz
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Avusturya, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin Türkiye ve ABD'den gelen talepleri onayladı.NTV Haber'in aktardığına göre kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.19 Haziran'da Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz kara para aklama suçundan aranıyordu. Hem Türkiye hem de ABD Korkmaz için Avusturya'ya iade başvurusunda bulunmuştu.Avusturya’da iade süreci 8 aydan 2 yıla kadar uzayabiliyor. İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/sezgin-baran-korkmaz-fezlekesinden-garipoglu-cikti-1050726255.html
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abd, türkiye, avusturya, iade talebi, sezgin baran korkmaz

Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay

01:49 18.01.2022
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran KorkmazSezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran Korkmaz
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Avusturya'da adli makamlar, Sezgin Baran Korkmaz için hem Türkiye'nin hem ABD'nin iade taleplerini kabul etti. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği konusundaki kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek.
Avusturya, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin Türkiye ve ABD'den gelen talepleri onayladı.
NTV Haber'in aktardığına göre kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.
19 Haziran'da Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz kara para aklama suçundan aranıyordu. Hem Türkiye hem de ABD Korkmaz için Avusturya'ya iade başvurusunda bulunmuştu.
Avusturya’da iade süreci 8 aydan 2 yıla kadar uzayabiliyor. İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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