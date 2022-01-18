https://tr.sputniknews.com/20220118/avusturyadan-turkiye-ve-abdnin-sezgin-baran-korkmazin-iade-edilmesi-taleplerine-onay-1052834154.html

Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay

Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay

Avusturya'da adli makamlar, Sezgin Baran Korkmaz için hem Türkiye'nin hem ABD'nin iade taleplerini kabul etti. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:49+0300

2022-01-18T01:49+0300

2022-01-18T01:49+0300

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avusturya

iade talebi

sezgin baran korkmaz

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Avusturya, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin Türkiye ve ABD'den gelen talepleri onayladı.NTV Haber'in aktardığına göre kararın, Şubat ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.19 Haziran'da Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz kara para aklama suçundan aranıyordu. Hem Türkiye hem de ABD Korkmaz için Avusturya'ya iade başvurusunda bulunmuştu.Avusturya’da iade süreci 8 aydan 2 yıla kadar uzayabiliyor. İade sürecinde son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211112/sezgin-baran-korkmaz-fezlekesinden-garipoglu-cikti-1050726255.html

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abd, türkiye, avusturya, iade talebi, sezgin baran korkmaz