https://tr.sputniknews.com/20220118/avusturyadan-yalanlama-abdnin-sezgin-baran-korkmazin-iadesi-talebine-henuz-karar-verilmedi-1052866445.html

Avusturya'dan yalanlama: 'ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebine henüz karar verilmedi'

Avusturya'dan yalanlama: 'ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebine henüz karar verilmedi'

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:48+0300

2022-01-18T21:48+0300

2022-01-18T21:48+0300

dünya

avusturya

iade talebi

sezgin baran korkmaz

yalanlama

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Avusturya'daki Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi.Enzlmüller, Türkiye'nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD'nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.DW'nin haberi yalanlandıBu arada dün Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi, Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi.Dülger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, davayı gören hakimin bu yönde bir karar vermediğini, gerçek dışı haber yapan DW'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DW’nin haberi maalesef gerçek dışı. Keşke savcılığın basın sözcüsünü ya da avukatları arayıp sorsalardı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211114/sezgin-baran-korkmazin-dava-actigi-chpli-basarir-yavuz-hirsiz-ev-sahibini-bastirir-1050795414.html

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avusturya, iade talebi, sezgin baran korkmaz, yalanlama