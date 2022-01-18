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https://tr.sputniknews.com/20220118/avusturyadan-yalanlama-abdnin-sezgin-baran-korkmazin-iadesi-talebine-henuz-karar-verilmedi-1052866445.html
Avusturya'dan yalanlama: 'ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebine henüz karar verilmedi'
Avusturya'dan yalanlama: 'ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebine henüz karar verilmedi'
Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:48+0300
2022-01-18T21:48+0300
dünya
avusturya
iade talebi
sezgin baran korkmaz
yalanlama
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Avusturya'daki Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi.Enzlmüller, Türkiye'nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD'nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.DW'nin haberi yalanlandıBu arada dün Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi, Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi.Dülger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, davayı gören hakimin bu yönde bir karar vermediğini, gerçek dışı haber yapan DW'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DW’nin haberi maalesef gerçek dışı. Keşke savcılığın basın sözcüsünü ya da avukatları arayıp sorsalardı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211114/sezgin-baran-korkmazin-dava-actigi-chpli-basarir-yavuz-hirsiz-ev-sahibini-bastirir-1050795414.html
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avusturya, iade talebi, sezgin baran korkmaz, yalanlama

Avusturya'dan yalanlama: 'ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebine henüz karar verilmedi'

21:48 18.01.2022
© AASezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade talebine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini bu hususta mahkemenin henüz kararını vermediğini duyurdu.
Avusturya'daki Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi.
Enzlmüller, Türkiye'nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD'nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.

DW'nin haberi yalanlandı

Bu arada dün Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi, Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi.
Dülger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, davayı gören hakimin bu yönde bir karar vermediğini, gerçek dışı haber yapan DW'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DW’nin haberi maalesef gerçek dışı. Keşke savcılığın basın sözcüsünü ya da avukatları arayıp sorsalardı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir" dedi.
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