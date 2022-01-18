https://tr.sputniknews.com/20220118/aygmden-ibbnin-metro-hattinin-onaylanmadigi-yonundeki-aciklamasina-yanit-1052869967.html
AYGM'den, İBB'nin metro hattının onaylanmadığı yönündeki açıklamasına yanıt
AYGM'den, İBB'nin metro hattının onaylanmadığı yönündeki açıklamasına yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'metro hattının onaylanmadığı' yönündeki açıklamasına... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:34+0300
2022-01-18T23:34+0300
2022-01-18T23:34+0300
türkiye
ibb
metro
aygm
ekrem imamoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 'Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına' ilişkin iddiasına yanıt verdi.AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda ayrıca "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlük tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey-Esenyurt hattında çalışmalara başlanmasının önünde hiçbir engel yok" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220116/imamoglu-cumhubaskanligimiz-finansini-buldugumuz-300-metrobus-alimini-uygun-gormemis-1052791726.html
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AYGM'den, İBB'nin metro hattının onaylanmadığı yönündeki açıklamasına yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'metro hattının onaylanmadığı' yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 'Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına' ilişkin iddiasına yanıt verdi.
AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlük tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey-Esenyurt hattında çalışmalara başlanmasının önünde hiçbir engel yok" denildi.