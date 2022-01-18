Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/azerbaycanin-paris-buyukelciliginden-fransiz-cumhurbaskani-adayi-pecressee-tepki-1052862362.html
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı sağcı Valerie Pecresse'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümle tehdit... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:54+0300
2022-01-18T19:56+0300
dünya
fransa
ermenistan
dağlık karabağ
valerie pecresse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052862280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91703a6e85b42a96b7cfa3262991b900.jpg
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Pecresse'in ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi, Azerbaycan'a yönelik sürekli saldırması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onuruna yönelik saldırılar kabul edilemez. Sayın Pecresse, bu açıklamalarla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretteki yasa dışı koşulları gizlemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France Bölgesi Başkanı Pecresse'in Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında olmasının Azerbaycan hukukuna, uluslararası ve Avrupa'nın anlaşmalarına, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara saygı göstermemeyi gerektirmediği ifade edilen açıklamada, Pecresse'in Karabağ bölgesindeki Hankendi'ye gerçekleştirdiği ziyaretle Azerbaycan'ın yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.Açıklamada, Pecresse'in Hankendi'de "sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" temsilcileriyle görüşmesinin uluslararası anlaşmalara, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.Fransa'nın Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası olduğuna yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını onayladığı hatırlatılan açıklamada, Pecresse'in Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan veya tehdit eden tüm eylemleri yasakladığını bilmesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, Pecresse'in seçmenlerin bir bölümünü memnun etmek için Fransız yasalarına aykırı davrandığına işaret edilirken, sağcı siyasetçinin seçime yönelik eylemlerinin Azerbaycan ile uluslararası hukuk ilkeleri temelinde kurulan dostluk ilişkileri tehlikeye atabileceği ve Kafkas bölgesinin istikrarına ve kalkınmasına zarar verebileceği aktarıldı.Fransa'ya nota verilmiştiAzerbaycan Dışişleri Bakanlığından 23 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmişti.Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığ'na çağrıldığı ve nota verildiği bildirilmişti.Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın 'istenmeyen adamlar' listesine dahil edildiği açıklanmıştı.Suç duyurusuPecresse, 15 Ocak'ta Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, onun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
fransa
ermenistan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052862280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2574e6f217f03b3336ab220e0d0ae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, ermenistan, dağlık karabağ, valerie pecresse

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki

19:54 18.01.2022 (güncellendi: 19:56 18.01.2022)
© AFP 2021 / SEBASTIEN BOZONValerie Pecresse
Valerie Pecresse - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / SEBASTIEN BOZON
Abone ol
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı sağcı Valerie Pecresse'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğine yönelik iddialarının ve Azerbaycan'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Pecresse'in ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi, Azerbaycan'a yönelik sürekli saldırması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onuruna yönelik saldırılar kabul edilemez. Sayın Pecresse, bu açıklamalarla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretteki yasa dışı koşulları gizlemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France Bölgesi Başkanı Pecresse'in Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında olmasının Azerbaycan hukukuna, uluslararası ve Avrupa'nın anlaşmalarına, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara saygı göstermemeyi gerektirmediği ifade edilen açıklamada, Pecresse'in Karabağ bölgesindeki Hankendi'ye gerçekleştirdiği ziyaretle Azerbaycan'ın yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Pecresse'in Hankendi'de "sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" temsilcileriyle görüşmesinin uluslararası anlaşmalara, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.
Fransa'nın Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası olduğuna yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını onayladığı hatırlatılan açıklamada, Pecresse'in Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan veya tehdit eden tüm eylemleri yasakladığını bilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Pecresse'in seçmenlerin bir bölümünü memnun etmek için Fransız yasalarına aykırı davrandığına işaret edilirken, sağcı siyasetçinin seçime yönelik eylemlerinin Azerbaycan ile uluslararası hukuk ilkeleri temelinde kurulan dostluk ilişkileri tehlikeye atabileceği ve Kafkas bölgesinin istikrarına ve kalkınmasına zarar verebileceği aktarıldı.

Fransa'ya nota verilmişti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 23 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığ'na çağrıldığı ve nota verildiği bildirilmişti.
Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın 'istenmeyen adamlar' listesine dahil edildiği açıklanmıştı.

Suç duyurusu

Pecresse, 15 Ocak'ta Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, onun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:43Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz
20:40Almatı’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
20:37Kocaelispor, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı
20:35Sipariş uygulamalarının altın çağı: Türk çiftin evde pişirdiği yemekler New York'ta kapışılıyor
20:2917 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
20:27Türkiye'de son 24 saatte 69 bin 658 vaka tespit edildi, 157 can kaybı yaşandı
20:22Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı
20:12Motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi
20:09TBB'den UHAP'ta veri sızıntısı olduğu iddialarına ilişkin açıklama: Güvenlik açığı bulunmamaktadır
20:04Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
19:54Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki
19:32Cübbeli'den Babacan'a: Rey için ana babasını satanlar yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?
19:26Uyuyan bebeğin beşiğine inen örümcek kamerada
19:26Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli
19:24Çöken istinat duvarını Adnan Oktar operasyonuna bağlayan 2 kişi için istenen ceza belli oldu
19:13Ebru Polat: Bahçeli, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit
19:10Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün
19:09Özbekistan’da İHA üretilmeye başlandı
19:03Jared Leto, Al Pacino ile yeni bir Gucci filminde rol almak istediğini açıkladı: Sadece ikimiz
19:01Bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmayacak