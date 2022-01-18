https://tr.sputniknews.com/20220118/azerbaycanin-paris-buyukelciliginden-fransiz-cumhurbaskani-adayi-pecressee-tepki-1052862362.html

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı sağcı Valerie Pecresse'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümle tehdit... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T19:54+0300

2022-01-18T19:54+0300

2022-01-18T19:56+0300

dünya

fransa

ermenistan

dağlık karabağ

valerie pecresse

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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Pecresse'in ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi, Azerbaycan'a yönelik sürekli saldırması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onuruna yönelik saldırılar kabul edilemez. Sayın Pecresse, bu açıklamalarla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretteki yasa dışı koşulları gizlemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France Bölgesi Başkanı Pecresse'in Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında olmasının Azerbaycan hukukuna, uluslararası ve Avrupa'nın anlaşmalarına, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara saygı göstermemeyi gerektirmediği ifade edilen açıklamada, Pecresse'in Karabağ bölgesindeki Hankendi'ye gerçekleştirdiği ziyaretle Azerbaycan'ın yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.Açıklamada, Pecresse'in Hankendi'de "sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" temsilcileriyle görüşmesinin uluslararası anlaşmalara, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.Fransa'nın Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası olduğuna yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını onayladığı hatırlatılan açıklamada, Pecresse'in Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan veya tehdit eden tüm eylemleri yasakladığını bilmesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, Pecresse'in seçmenlerin bir bölümünü memnun etmek için Fransız yasalarına aykırı davrandığına işaret edilirken, sağcı siyasetçinin seçime yönelik eylemlerinin Azerbaycan ile uluslararası hukuk ilkeleri temelinde kurulan dostluk ilişkileri tehlikeye atabileceği ve Kafkas bölgesinin istikrarına ve kalkınmasına zarar verebileceği aktarıldı.Fransa'ya nota verilmiştiAzerbaycan Dışişleri Bakanlığından 23 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmişti.Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığ'na çağrıldığı ve nota verildiği bildirilmişti.Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın 'istenmeyen adamlar' listesine dahil edildiği açıklanmıştı.Suç duyurusuPecresse, 15 Ocak'ta Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, onun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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fransa, ermenistan, dağlık karabağ, valerie pecresse