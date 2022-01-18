https://tr.sputniknews.com/20220118/bahceli-kazakistanin-kurgulanmis-terorist-saldirilar-neticesinde-taviz-vermesi-hedeflenmistir-1052841424.html

Bahçeli: Enes Kara intiharı, kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir

Bahçeli: Enes Kara intiharı, kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Enes Kara'nın intiharına ilişkin, "Malum intihar vakası ne ilk ne son olacak, üzerinde durmak istediğimiz asıl mevzu olayın siyasi... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T10:44+0300

2022-01-18T10:44+0300

2022-01-18T11:36+0300

politika

devlet bahçeli

kazakistan

chp

kemal kılıçdaroğlu

sezen aksu

osman kavala

enes kara

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Kazakistan'da etkili olan krizin bölgesel direnci test ettiğini belirten Bahçeli, "Hedefte Türk-İslam coğrafyaları bulunmaktadır" dedi. Bahçeli, aile zoruyla kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharına ilişkin ise, "Yüreğimizin sızladığı bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar, samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir. CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı, kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı. MHP lideri 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan şarkıcı Sezen Aksu'ya yönelik de "serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" dedi.'Hedefte Türk-İslam coğrafyaları bulunuyor'Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:- Kazakistan’ın tek merkezden kurgulanmış terörist saldırılar neticesinde taviz üstüne taviz vermesi hedeflenmiştir.- Kazakistan'da etkili olan krizin bölgesel direnci test ettiği ortadadır.- İç ve dışı dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamamız zordur. Kazakistan'da olayların önü alınmıştır. Emperyalist çevrelerin bundan sonra da boş durmayacağı kesindir. Soğuk Savaş döneminin tarihi bir simetrisi yaşanmaktadır. Hedefte Türk-İslam coğrafyaları bulunmaktadır. - Kazakistan'daki istikrarsızlıklara karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu bir tavır takınmıştır. Temennim bundan sonra ilk iş olarak, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında askeri iş birliği ve ittifak şartlarının, egemenlik hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde inşa edilmesidir.- Sınırlarımız ayrı olabilir, coğrafyalarımız ayrı olabilir, ülkelerimiz de ayrı olabilir. Ama kaynağımız aynıdır, kaderimiz aynıdır, milletimiz aynıdır. Adı da Türk milletidir. Su uyusa da düşman asla uyumayacaktır. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Nursultan, Lefkoşa odur. Milletimiz aynıdır adı da Türk milletidir.- Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibi Irak'ın kurucu unsurundan biridir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yetimdir. Irak Türkmenleri siyasi baskılardan etkilenmiştir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türk'ün Şii'si olmaz, Türk'ün Sünni'si olmaz. Türk Türk'tür. Türkmen Türkmen'dir. - Türk düşmanlığı kıtaları dolaşırken bir de mezhep çetelesi mi tutacağız?'Tarikat ve cemaatler var olmaya devam edecek'- Siyasi ve ideolojik yargılarla istismar edilmiştir. Enes Kara'nın girdiği ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizi derinden yaralamıştır. Daha öncesinden yayınladığı videoda bir cemaat yurdunda kaldığını ifade etmiştir. TCMB'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifinin bir an önce görüşülüp uygulamaya girmesini bekliyoruz. İstismarın her zeminde karşısındayız. Malum intihar vakası ne ilk ne son olacak, üzerinde durmak istediğimiz asıl mevzu olayın siyasi hesaplaşmaya konu edilerek, intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru değildir. Yüreğimizin sızladığı bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar, samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir. CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı, kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir. - Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasında düşmedikten sonra sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edeceklerdir. Bizim derdimiz, tarikat ve cemaatlerden ziyade dinimize yönelik sinsiliktir. - Devletin en temel görevlerinden biri de öğrenci yurdu inşa ederek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını köklü çözümlerle karşılamaktır. Öğrenci kisvesine bürünmüş odakların yurt sorunu üzerinden öğrenci yurdu kampanyası yürüttükleri açıktır. - Merhum Enes Kara'nın devlet yurdunda kalmak için herhangi bir müracaatının bulunmadığı yapılan açıklamalarda sabittir. 'Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme'- Hazreti Adem ile Havva'ya cahil diyen sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. 'Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayları arasında Kavala da mı var?'- "Kılıçdaroğlu peygamber soyundandır” sözü manevi dolandırıcılık ve siyasi kalpazanlıktır. Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Bu iddia münafıkça bir uydurmadır.- Osman Kavala Türkiye'yi sevmemesine rağmen, CHP'li yöneticilerin Kavala ilgisi nasıl yorumlanmalıdır? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayları arasında Kavala da mı vardır?- Geçen haftaki toplantısında 'Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na hatırlatırım ki biz tencere ya da şişe değiliz. Sen kendine bak. Sayın Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma da kime ışık saçtığın belli olsun.- Zillet ittifakı Türkiye’nin önündeki 10 yılını gasp etmeyi, milletimizin umutlarını, hayallerini kırmayı ve tarihin akış istikametini tersine çevirmeyi siyaset zannedecek kadar gerçeklerle bağlantısın koparmıştır.- CHP zihniyeti, terörist Demirtaş'ın yanında, Sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Kılıçdaroğlu'nun kafasında Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda Sorosçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır?- Diyarbakır Kırklar Dağı’na 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' kurulmasına karşı çıkanların mayasında bozukluk vardır.

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devlet bahçeli, kazakistan, chp, kemal kılıçdaroğlu, sezen aksu, osman kavala, enes kara