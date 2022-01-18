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Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da
Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da" dedi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:55+0300
2022-01-18T20:55+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da

20:55 18.01.2022
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Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da" dedi.
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