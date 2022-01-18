Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20220118/bakan-koca-gunluk-vaka-sayisinin-yarisi-halen-istanbulda-1052864742.html
Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da
Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da" dedi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:55+0300
2022-01-18T20:55+0300
2022-01-18T20:55+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Bakan Koca: Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da
Ayrıntılar geliyor
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayısının yarısı halen İstanbul'da" dedi.