https://tr.sputniknews.com/20220118/bakan-soylu-dunya-kupasinda-3-bin-250-turk-polisi-gorev-yapacak-1052847077.html

Bakan Soylu: Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Bakan Soylu: Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Bakan Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenliği Türk polisinin sağlayacağını belirterek, “3 bin 250 personelimiz, yaklaşık 45 gün Katar'da... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T13:00+0300

2022-01-18T13:00+0300

2022-01-18T13:07+0300

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2022 dünya kupası

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konusu güvenlik olan en az 500'ün üzerinde toplantıya katıldığını, Türkiye’de de dünyada da bu konuda yoğun bir gündem olduğunu anlatan Bakan Soylu, sayısız makale ve yayın üretildiğini, üniversitelerde bölümler açıldığını belirterek, dünyada güvenlik açısından kaygı veren bir gidişat olduğunu açıkladı. Soylu, 2010'dan itibaren yaşanan gelişmelerden dolayı, 21. yüzyılın tamamının 'güvenlik yüzyılı' olarak tarif edilip edilemeyeceğinin tartışıldığını kaydetti.‘Soğuk Savaş aslında halen devam ediyor’Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası büyük kuruluşlar nezdinde vücut bulan sistemin, bu tabloyla ilgili hiçbir vizyon ortaya koyamadığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:'Takdir edilmesi gereken bir başarı'Soylu, Türkiye'nin terörden göçe kadar tüm yansımalara maruz kaldığına işaret etti:‘Gösterilerin yüzde 60'ında olay çıkmadı’Pandemiden sonra dünyada toplumsal olaylarda hareketlenme olabileceğine işaret eden Soylu, şunları söyledi:Soylu, değişebilecek, eksik taraflar olabileceğini de dile getirdi:Marjinal gruplarla iş birliği eleştirisiSoylu, bazı gösterilerde gurubun ana parçasının ayrılıp içindeki marjinal grubun kaldığını, emniyet güçlerini zorlayıp, ertesi gün gazetelerde, o grubun fotoğrafının tamamının gösterildiğini ve tek arzularının eylemin polis açısından olumsuz, kendi açılarından da güya 'biz bu eylemi yaptık' şeklinde gösterilmeye çalışıldığını anlattı. Soylu, “Bir insan kendi ülkesine bunu yapar mı? Bütün bunlarla karşılaşıyoruz. Samimi, sabırlı olunacak ve onların bu kötücül yaklaşımlarına, anlayışlarına karşı bir fırsat, malzeme vermemek için azami gayret sarf edilecek" ifadelerini kullandı.'Dünyanın en gizli kurumunu kurmuşuz, haberimiz yokmuş'Soylu, İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü kurarken ortaya atılan iddiaları unutmadıklarını kaydetti:‘Seçimler yaklaşınca riyakarlıkları yüzlerinden aşağı doğru akıyor’Bekçiler üzerinden yürütülen tartışmaları da unutmadıklarını belirten Bakan Soylu, “Kamu kurumuna sızmış teröristleri, KHK'lıları savundukları kadar, bizim gece gündüz sokakları arşınlayan, nöbet tutan, hırsızın, uğursuzun, uyuşturucu satıcısının peşinde koşan bekçimizi, polisimizi, jandarmamızı, denizlerde sabahlayan leventlerimizi savunmadılar, sahiplenmediler, sahiplenmezler de. Ama günü gelince, seçimler yaklaşınca riyakarlıkları yüzlerinden aşağı doğru akıyor. Oysa, vatandaşımızın canı-malı nerede tehlike yaşıyorsa, bu çocuklar oradadır" diye konuştu.‘Kimin aklına gelirdi, yangın söndüren tomalar’Jandarma ve polisin Antalya, Muğla orman yangınları, Rize, Artvin ve Kastamonu sel afetlerinde, 749 vatandaşın arama kurtarma ve tahliyesini gerçekleştirdiğini kaydeden Soylu, “Hem de birileri klavye başından felaket tellallığı yaparken, bizi dünyaya şikayet etmeye çalışırken. Yangınlar, depremler, afetlerde arkadaşlarımız cansiperane mücadele gösterdi. Kimin aklına gelecek TOMA'lar yan yana dizilecek ve yangın söndürecek. Kimin aklına gelirdi ki, TOMA'lar ve polisimiz üzerinden hakaret yağdıranlar bu cansiperane mücadeleyi görünce dilleri tutulacak" ifadelerini kullandı.‘3250 Türk polisi 45 gün Katar'da Dünya Kupası için geçici olarak görev yapacak’Katar 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nda güvenliği Türk polisinin sağlayacağını dile getiren Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:Müsabakalarda yeni önlemlerSpor müsabakalarında da bir dizi güvenlik önlemi aldıklarını açıklayan Bakan Soylu, “Risk derecelendirmesi yaptık ve tüm müsabakaları A-B-C risk kategorilerine ayırdık. Öte yandan spor polisimize yoğun eğitimler verdik. Bu sayede tüm branşlarda olaylı müsabaka sayısı 2017-2018 sezonunda 53 iken, 2018-2019 sezonunda 33'e, 2019-2020 sezonunda 15'e ve 2020-2021 sezonunda 2'ye düştü. Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezi aracılığıyla, uluslararası spor müsabakalarında teşkilatlar arasında polis iş birliğini en üst seviyeye çıkarttık" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/mecliste-katar-tartismasi-polisimiz-baska-bir-ulkede-stat-korumaligi-yapmayi-hic-yakistiramayiz-1050683027.html

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