https://tr.sputniknews.com/20220118/bakkallar-ve-tekel-bayileri-elektrik-zamlari-nedeniyle-dondurma-satmayacak-1052860779.html

Bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmayacak

Bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmayacak

Bakkallar ve tekel bayileri elektrikte kademeli faturalı sistem nedeniyle gelen zamlar üzerine dükkanlarındaki buzdolaplarını firmalara iade etmeye başladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T19:01+0300

2022-01-18T19:01+0300

2022-01-18T19:01+0300

türkiye

elektrik

zam

dondurma

market

bakkal

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Bakkallar ve tekel bayileri elektrik zamları nedeniyle dondurma satmama kararı aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Biz de bu durumda Türkiye genelinde bakkallar ve bayiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldık. Bu tüketiciyi cezalandırmak için değil, tepkidir. Gerçekten de bu maliyetleri kaldıracak gücümüz yok. Şu an 5-6 bin lira geliyorsa, yazın bunu düşünemiyoruz. Yazın daha da yüksek oranda gelecektir” dedi.ANKA'nın aktardığı habere göre, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, elektriğe yüzde 127 zam geldiğini ve birçok işletmenin zor duruma düştüğünü belirterek, “Bizlerin dükkanlarında birçok soğutucu dolap bulunuyor. Bizler bunları karşılayamaz duruma geldik. Zaten yüksek oranda elektrik faturası geliyordu, bu katlanarak gelecek. Bugün en kötü bir bakkala, tekel bayisine gelecek elektrik faturasının 5-6 bin liranın üzerinde olacağını görüyoruz. Şu an gelmeye başladı. Geçen ay 2 bin, 2 bin 500 lira gelen elektrik faturaları 4 bin 700, 5 bin lira şeklinde geldi. Bizlerin bunları kaldıracak gücü yok” diye konuştu.Aybaş, dondurma dolaplarının yüksek elektrik sarfiyatına neden olduğunu aktararak, şunları söyledi:

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elektrik, zam, dondurma, market, bakkal