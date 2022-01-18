https://tr.sputniknews.com/20220118/bayraktardan-mit-profesoru-tegmarka-yanit-utanmaniz-gereken-yaptiginiz-soykirim-ve-katliamlardir-1052832659.html

Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen MIT profesörü Tegmark'a verdiği yanıtta... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:43+0300

2022-01-18T00:43+0300

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selçuk bayraktar

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BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Massachusetts Institute of Technology'de fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark’ın açıklamalarına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:Bayraktar'ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar ile ilgili olarak Handelsblat gazetesine yaptığı açıklamada, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/mit-profesoru-tegmark-selcuk-bayraktara-burada-egitim-verdigimiz-icin-utaniyorum-1052811518.html

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