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https://tr.sputniknews.com/20220118/belgeselden-playboy-kurucusu-hefner-her-hafta-domuz-gecesi-duzenliyordu-1052839261.html
Belgeselden: Playboy kurucusu Hefner her hafta 'Domuz Gecesi' düzenliyordu
Belgeselden: Playboy kurucusu Hefner her hafta 'Domuz Gecesi' düzenliyordu
2017'de hayatını kaybeden Playboy kurucusu Hefner'in hayatına dair merakla beklenen belgeselden bir bölüm daha paylaşıldı. Yakın çevresinin anlattıklarına göre... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T10:03+0300
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hugh hefner
playboy
yaşam
abd
los angeles
domuz
seks işçisi
grup seks
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Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy'un kurucusu olan ve yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle 2017'de 91 yaşında hayatını kaybeden Hugh Hefner'in yaşam tarzına dair yeni ve dikkat çekici açıklamalar var. Gelecek hafta yayınlanması beklenen ve Hefner'in eski kız arkadaşları, çalışanları ve arkadaşlarıyla röportajlara yer verilen 'Secrets of Playboy' (Playboy'un Sırları) adlı belgeselden yeni bir kısım paylaşıldı. TMZ sitesinin haberine göre kendine özel eğlence yöntemleri olduğu ve misafirlerini ABD Kaliforniya'daki ünlü evinde ağırladığı bilinen Hefner perşembe geceleri ise çıtayı yükseltiyordu. Eski kız arkadaş Sondra Theodore ve çalışanlarının anlattığına bakılırsa bizzat Hefner tarafından başlatılan ve her hafta düzenlenen etkinlikte Playboy Malikanesi seks işçileri ve ünlülerle dolup taşıyordu. Hefner'in 'Domuz Gecesi' (Pig Night) adı verdiği parti, Los Angeles'taki ünlü Sunset Bulvarı'ndan getirilen arabalar dolusu seks işçisinin gelmesiyle başlıyordu. Hefner'in yaptığı 'çılgınca şeylere' gözünü kapadığını anlatan Theodore bununla birlikte eski sevgilisinin özellikle bir hareketinin kendisinin çok dikkatini çektiğini söyledi. Seks işçilerine 'domuz' demek yasaktı, partinin adını 'Domuz Gecesi' olduğunu da bilmiyorlardıAnlatılana göre Hefner masanın başında oturur, ünlü piposunu tüttürürken seks işçileri de sinema ve TV yıldızlarıyla yiyip içerdi. Ünlülerle yatak odasına geçmeden önce seks işçileri tıbbi muayeneden geçirilirdi. Partinin adına rağmen Hefner seks işçilerine 'domuz' denmesini kesin bir dille yasaklamıştı, zira bu kadınların partinin adından da haberleri yoktu. 'Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı'Hefner ile 1976-1981 yılları arasında ilişki yaşayan eski model ve oyuncu Theodore, 'yıllarca bu kadınların hayatını emen vampire' benzettiği eski erkek arkadaşının bazı cinsel taleplerinin bazen korkutucu olabildiğini de anlattı: "Onu tatmin etmek imkansızdı. Hep daha fazlasını istiyordu. Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı. Buna dair bir protokolleri vardı."
https://tr.sputniknews.com/20170928/playbiy-hugh-hefner-kadin-kiz-1030344056.html
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hugh hefner, playboy, abd, los angeles, domuz, seks işçisi, grup seks

Belgeselden: Playboy kurucusu Hefner her hafta 'Domuz Gecesi' düzenliyordu

10:03 18.01.2022 (güncellendi: 10:06 18.01.2022)
© AFP 2021 / ROBYN BECKHugh Hefner
Hugh Hefner - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / ROBYN BECK
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2017'de hayatını kaybeden Playboy kurucusu Hefner'in hayatına dair merakla beklenen belgeselden bir bölüm daha paylaşıldı. Yakın çevresinin anlattıklarına göre her hafta perşembe 'Domuz Gecesi' düzenleyen Hefner'in bu partilerinde, seks işçileri ve çok sayıda yıldız isim, ünlü Playboy Malikanesi'ne davet ediliyordu.
Dünyanın en ünlü erkek dergisi Playboy'un kurucusu olan ve yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle 2017'de 91 yaşında hayatını kaybeden Hugh Hefner'in yaşam tarzına dair yeni ve dikkat çekici açıklamalar var.
Gelecek hafta yayınlanması beklenen ve Hefner'in eski kız arkadaşları, çalışanları ve arkadaşlarıyla röportajlara yer verilen 'Secrets of Playboy' (Playboy'un Sırları) adlı belgeselden yeni bir kısım paylaşıldı.
TMZ sitesinin haberine göre kendine özel eğlence yöntemleri olduğu ve misafirlerini ABD Kaliforniya'daki ünlü evinde ağırladığı bilinen Hefner perşembe geceleri ise çıtayı yükseltiyordu. Eski kız arkadaş Sondra Theodore ve çalışanlarının anlattığına bakılırsa bizzat Hefner tarafından başlatılan ve her hafta düzenlenen etkinlikte Playboy Malikanesi seks işçileri ve ünlülerle dolup taşıyordu.
Hefner'in 'Domuz Gecesi' (Pig Night) adı verdiği parti, Los Angeles'taki ünlü Sunset Bulvarı'ndan getirilen arabalar dolusu seks işçisinin gelmesiyle başlıyordu. Hefner'in yaptığı 'çılgınca şeylere' gözünü kapadığını anlatan Theodore bununla birlikte eski sevgilisinin özellikle bir hareketinin kendisinin çok dikkatini çektiğini söyledi.

Seks işçilerine 'domuz' demek yasaktı, partinin adını 'Domuz Gecesi' olduğunu da bilmiyorlardı

Anlatılana göre Hefner masanın başında oturur, ünlü piposunu tüttürürken seks işçileri de sinema ve TV yıldızlarıyla yiyip içerdi. Ünlülerle yatak odasına geçmeden önce seks işçileri tıbbi muayeneden geçirilirdi. Partinin adına rağmen Hefner seks işçilerine 'domuz' denmesini kesin bir dille yasaklamıştı, zira bu kadınların partinin adından da haberleri yoktu.

'Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı'

Hefner ile 1976-1981 yılları arasında ilişki yaşayan eski model ve oyuncu Theodore, 'yıllarca bu kadınların hayatını emen vampire' benzettiği eski erkek arkadaşının bazı cinsel taleplerinin bazen korkutucu olabildiğini de anlattı: "Onu tatmin etmek imkansızdı. Hep daha fazlasını istiyordu. Haftada en az 5 gece grup seks yapılırdı. Buna dair bir protokolleri vardı."
Playboy kurucusu Hugh Hefner - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2017
MULTİMEDYA
Playboy'un kurucusu Hefner'e veda: 'Medya öncüsü, hak ve cinsel özgürlük savunucusu'
28 Eylül 2017, 13:39
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