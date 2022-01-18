https://tr.sputniknews.com/20220118/beyaz-saraydan-rusyanin-her-an-ukraynaya-saldirabilecegi-bir-asamadayiz-iddiasi-1052867428.html
Beyaz Saray'dan 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız' iddiası
Beyaz Saray'dan 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız' iddiası
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T22:18+0300
2022-01-18T22:18+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini kaydeden Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.Psaki, Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede, 'Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyardığını' dile getirdi.Sözcü, "Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesinin muhtemel olduğu' yönündeki iddiayı tekrarlayan Psaki, bunun yaşanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu ve ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html
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Beyaz Saray'dan 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız' iddiası
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi' durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız" iddiasında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini kaydeden Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.
Psaki, Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede, 'Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyardığını' dile getirdi.
Sözcü, "Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli. Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız. Blinken, Cenevre'deki görüşmede, bu konuda diplomatik bir yol olduğunu açıkça dile getirecek. Ukrayna'yı işgalin ağır ekonomik sonuçlarının acısını çekip çekmeyeceği Putin ve Ruslara bağlı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal etmesinin muhtemel olduğu' yönündeki iddiayı tekrarlayan Psaki, bunun yaşanması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu ve ekonomik yaptırımlar konusunda Avrupalı ortakları ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.