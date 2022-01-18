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BM: Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılması konusuna bağlılığımızı sürdürüyoruz
BM: Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılması konusuna bağlılığımızı sürdürüyoruz
BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Libya’daki tüm tarafların kapsamlı bir çalışmaya katılmaları ve mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin icrası için... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T04:12+0300
2022-01-18T04:12+0300
dünya
libya
seçim
stephanie williams
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'daki temasları çerçevesinde Kahire’de diyaloğa katılan Libyalılarla düzenlediği birçok toplantıda, söz konusu katılımcıların ülkede uzun geçiş sürecinin artık ulusal seçimlerle bitirilmesi çağrısında bulunduklarını kaydetti.Kahire’de Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile de görüş alışverişine işaret eden Williams, bu bağlamda Libya’da kapsayıcı siyasi süreci destekleme konusunda komşu ülkelerin önemine vurgu yaptı.Merkezi Kahire’de olan Arap Birliği ziyaretinde, Genel Sekreter Ahmed Ebul Gayt ile de Libya konusunu ele aldığını ifade eden Williams, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen siyasi yol haritasının uygulanmasında bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin öneminin altını çizdi.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, Temsilciler Meclisi'nde dün yaptığı konuşmada, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için yaştan dolayı yeni seçmenlerin listelere eklenmesi amacıyla en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/libya-temsilciler-meclisi-secimler-icin-yeni-tarih-belirlenmesi-talebinde-bulundu-1052376722.html
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libya, seçim, stephanie williams

BM: Libya'da seçimlerin en kısa sürede yapılması konusuna bağlılığımızı sürdürüyoruz

04:12 18.01.2022
© REUTERS / Costas BaltasLibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Costas Baltas
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BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Libya’daki tüm tarafların kapsamlı bir çalışmaya katılmaları ve mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin icrası için çalışma konusuna bağlı olduklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır'daki temasları çerçevesinde Kahire’de diyaloğa katılan Libyalılarla düzenlediği birçok toplantıda, söz konusu katılımcıların ülkede uzun geçiş sürecinin artık ulusal seçimlerle bitirilmesi çağrısında bulunduklarını kaydetti.
Kahire’de Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile de görüş alışverişine işaret eden Williams, bu bağlamda Libya’da kapsayıcı siyasi süreci destekleme konusunda komşu ülkelerin önemine vurgu yaptı.
Merkezi Kahire’de olan Arap Birliği ziyaretinde, Genel Sekreter Ahmed Ebul Gayt ile de Libya konusunu ele aldığını ifade eden Williams, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen siyasi yol haritasının uygulanmasında bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin öneminin altını çizdi.
Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, Temsilciler Meclisi'nde dün yaptığı konuşmada, ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için yaştan dolayı yeni seçmenlerin listelere eklenmesi amacıyla en az 6 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç olduğunu söylemişti.
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Libya Temsilciler Meclisi, seçimler için yeni tarih belirlenmesi talebinde bulundu
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